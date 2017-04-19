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‘Mühürsüz oy’ sonrası Penguen karikatürsüz kapakla çıktı: ‘Bu da geçerli sayılacak’

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‘Mühürsüz oy’ sonrası Penguen karikatürsüz kapakla çıktı: ‘Bu da geçerli sayılacak’
YSK’nin mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayması kararını kapağına taşıyan mizah dergisi Penguen, karikatüre yer vermediği kapağına “Artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak” notunu düştü.

YSK’nin mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayması kararını kapağına taşıyan mizah dergisi Penguen, karikatüre yer vermediği kapağına “Artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak” notunu düştü.

16 Nisan’daki referandumda AKP’li bir üyenin itirazı üzerine mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı mizah dergilerinin de gündeminde.

Haftalık mizah dergisi Penguen bu kararı, kapağına karikatürsüz olarak taşıdı.

Karikatüre yer verilmeyen kapağa “Artık karikatürsüz kapaklar da geçerli sayılacak…” notu düşüldü.

Penguen’in kapağı şöyle:

penguen.jpg

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