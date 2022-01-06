Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 Yılı Kehanetleri Tüyler Ürpertti!

1165 ve 1240 yılları arasında yaşadığı bilinen Endülüs doğumlu Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin, 'Saatlerin Hazinesi' kitabında yer verdiği 2022 kehanetleri, tüyler ürpertti.

Çiçek hastalığının artacağından, sırt ve boğaz hastalıklarının da artacağına, Yemen, Irak ve Şam ülkelerinde şiddetli pahalılık başlayacağına ve boşanma olaylarının artacağına dair bir çok kehanette bulunan Muhyiddin İbnü'l-Arabî, 2022 yılı için başka hangi kehanetlerde bulunmuş? İşte o kehanetler...

İŞTE KORKUTAN 2022 KEHANETLERİ

''Bu sene içinde rüzgarlar kuvvetlice eseceği gibi kar yağışı ve soğuklar da uzayıp artar.''

''Şayet yeni sene Cumartesi günü ile başlarsa, günün çıkış yeri ve kısmeti Zühal yıldızıdır. Bu sene, sürü hayvanları için iyi olmayan bir senedir.''

''Boşanma olayları artar.''

''Ekin ve ziraat işleri geriler, zayıflar.''

''Bu sene uğursuz bir sene sayılır çünkü Zühal yıldızının çıkış ve kısmeti budur. Bu yıldızdaki uğursuzluk, kabirleri ölülerle doldurur.''

''Denizlerde gemiler batar, garb (Batı) memleketlerin hükümdarlarından biri ölür.''

''Öte yandan hububat ve meyve mahsulleri artar ve bollaşır.''

''Yemen, Irak ve Şam ülkelerinde şiddetli pahalılık başlar.''

''Bu sene içinde çiçek hastalığı artar.''

''Bununla birlikte sırt ve boğaz hastalıklarının da arttığı görülür.''

''Ariz olan bir hastalıktan hayvanların eşek cinsi çok telefat verir. Küçükbaş hayvan yavrularında zaiyat olur.''

''İnsanlar arasında ölüm olayları artar.''

''Çekirge afeti başlar, kulları helak eder ancak dağ başında oturanlar kendilerini bu afetlerden koruyabilirler.''

''Bu sene içinde kuşlar fazlaca ürer, özellikle sığırcık kuşları çoğalır.''