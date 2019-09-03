Müjdat Gezen: Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, siyasi mizahın insan üzerinde fena halde stres yaptığını söyleyerek, "İtiraf ediyorum, siyasi mizah beni çok yordu" dedi. Siyasi mizahın dert, keder getirdiğini ifade eden Gezen, "Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor" diye tepki gösterdi.

Gezen, bir televizyon programında, “Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete 'haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil" sözlerinden dolayı gözaltına alınmış, Gezen'in hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı kitabını aynı adla oyunlaştıran Gezen, "Oyunun finalinde konuşmacı olarak sahneye çıkacağım ve oyunun hazırlanışını, Yılmaz Özdil'in neden bin 500 liraya Mustafa Kemal kitabını sattığını açıklayacağım" dedi.

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Gezen'in açıklamaları şöyle:

"Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı kitabını aynı adla oyunlaştırdım, Barış Taşkın yönetecek. Mustafa Kemal oyunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda perde açacak. Oyunun finalinde konuşmacı olarak sahneye çıkacağım ve oyunun hazırlanışını, Yılmaz Özdil'in neden bin 500 liraya Mustafa Kemal kitabını sattığını açıklayacağım. Hangi sebepten 15 bin liraya satılan Padişahlar Serisi, 3 bin 700 liraya satılan Abdülhamid kitapları konu edilmiyor da, Mustafa Kemal kitabının konu edildiğini anlatacağım."

"Türkiye'yi üç şey kurtaracak, sevgi, sevgi ve sevgi"

"Yaşadığım tüm zorluklara rağmen 60 yıl bana mutluluk verdi, bu dünyadan gözü açık gitmem. 60 yıl içinde kimseyi üzmeyen iyi bir insan olmaya çalıştım. Hayatımı iyi insan olmak için harcadım. Benim beynim kötü olan her şeyi siler, geriye kalan hep iyilikler ve sevgi olur. Zaten Türkiye'yi üç şey kurtaracak, sevgi, sevgi ve sevgi. Ben sevmeyi seviyorum. Olumsuzluklar sona erse, belki de mutluluklar kendiliğinden çoğalacak. Askerlerimiz başka topraklarda şehit olurken nasıl mutlu olabiliriz. Ayrıca, adı olan ama kendi olmayan demokrasinin hali de yürekler acısı."

"Düşünmek, yazmak ve konuşmak suç olmasa..."

"Siyasi mizahın en etkili olanları bu tür sıkıntıları olan ülkelerden çıkıyor. Düşünmek, yazmak ve konuşmak suç olmasa her şey bir anda düzelecek. Bu siyasi mizah dedikleri de insanın üzerinde fena halde stres yapıyor. Seyirciler de buruk değil, tatlı tatlı gülmek istiyorlar. İtiraf ediyorum, siyasi mizah beni çok yordu. Çünkü siyasi mizah dert getiriyor, keder getiriyor. Bir espri yapıyorsun ertesi gün şafak sökmeden evine polisler geliyor."