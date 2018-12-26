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Müjdat Gezen: Dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine eleştirimi yaparım

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Müjdat Gezen: Dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine eleştirimi yaparım
Müjdat Gezen: Dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine eleştirimi yaparım

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, eleştiri yaptığını belirtti. Gezen, "Yarın dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine gereken eleştiriyi yaparım" diye konuştu.

Halk TV‘de yayınlanan "Halk Arenası" programında yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla polis tarafından ifadesi alınmak üzere adliyeye götürülen ve adli kontrol şatıyla serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, DW Türkçe‘de yayınlanan "Nevşin Mengü ile Bire Bir" programında konuştu.

Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile polemiğe girmekten ve onun tarafından hedef alınmaktan korkup korkmadığı sorusuna, "Hiç korkmuyorum. Korkutmak çok tehlikelidir. Ben bunların feriştahını yaşadım. Kenan Evren zamanında ayağımıza zincir vurdular… 12 Eylül'de, 12 Mart'ta çekmediğimiz kalmadı. Onların korkuları dağları aşmış belli ki. O kadar korkuyorlar ki… Hele İstanbul, Ankara, İzmir'i verirlerse, o korku artık ayyuka çıkacak. Diyor ki Cumhurbaşkanı ‘Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakası… Türkiye yıkılsa bunların kılı kıpırdayamaz'. Ben de dedim ki ‘ben sana böyle bir izin vermiyorum'. Yani benim vatanseverliğimi yargılama hakkını sen nasıl kendinde buluyorsun? Herkese ‘haddini bil' diyorsun. Haddini bil… Haddini bil… Bütün dünyaya parmak sallayıp haddini bil… O zaman sen de haddini bileceksin. ‘Haddini bil' sözcüğü suçsa eğer sayın Cumhurbaşkanı her gün 200 kere suç işliyor" diye cevap verdi.

 

Nevşin Mengü'nün "Bunları yaşadıktan sonra keşke bu kadar sert konuşmasaydım dediğiniz oldu mu?" sorusuna Gezen şu yanıtı verdi:

— Hiçbir sertlik yapmadım (programda) ben onu her akşam oyunumda söylüyorum. Çünkü hakaret eden Erdoğan'ın kendisi. Ben hakaret etmedim ki… En son ‘işte bunlar imansızdır' demiş. Benim imanımı Allah yargılayabilir… Sonra bu nasıl bir demokrasi anlayışı? Yasalar önünde herkes eşittir. Bir cumhurbaşkanı düşünün herkesi aşağılayacak, herkese hakaret edecek ama onu hiç kimse eleştiremeyecek. Böyle bir demokrasi yok, böyle bir dünya yok. Yani dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine gereken eleştiriyi yaparım. Çünkü eleştirimde ne bir saygısızlık, ne bir terbiyesizlik, ne bir küfür var. Bize ‘ulan' dedi. Ben değil Cumhurbaşkanı, sokaktaki çocuğa da demem onu.

Müjdat Gezen, "Sayın Cumhurbaşkanı şunu bilmiyor: Zannediyor ki bizim arkamızda kimse yok. Metin Akpınar'ın ve benim filmlerimiz ve oyunlarımızla büyüyen kitle, onun arkasında kitlenin 3 katıdır" ifadelerini kullandı.

 

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