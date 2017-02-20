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Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
İstanbul Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki benzin bidonu ile binayı ateşe verdikten sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin çalışması sürüyor.

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde yapılan ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘SAKALLI BİR HERİF BENZİN BİDONUYLA ATEŞE VERİYOR'

Saldırı ile ilgili Sözcü'ye konuşan tiyatrocu Müjdat Gezen "Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır" dedi.

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