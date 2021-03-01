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Müjdat Gezen Ve Metin Akpınar "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Yargılandıkları Davada Beraat Etti

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Türkiye’de sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, bir televizyon programında yaptıkları konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, beraatlerine karar verildi.
Müjdat Gezen Ve Metin Akpınar "Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan Yargılandıkları Davada Beraat Etti

Türkiye’de sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, bir televizyon programında yaptıkları konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, beraatlerine karar verildi.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmadı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da katıldı.

Söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Metin Akpınar'ın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar da, "Biz yaşımız gereği Metin Akpınar'la ve Müjdat Gezen'le beraber büyüdük. Biz onların oynadığı oyunlara bir ay öncesinde zorla bilet bulurduk. Deve Kuşu Kabare tiyatrosundaki çizdiği tablolar unutulmazdır. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için böyle bir davada yargılanmak bile kafi derecede cezalandırılmadır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz." dedi.

Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen ise, "Metin Akpınar'ın sözlerinde geniş zaman kullanılmıştır. Doğrudan Cumhurbaşkanına matufiyet yoktur. Geniş zaman kullanılarak hakaret olmaz. Müjdat Gezen'in sözleri ise doğrudan Cumhurbaşkanına yöneliktir. Müvekkilimin kendi yaşam alanına el atılması noktasında 'haddini bil' demiştir. Bu sözleri de anlamının farkında olarak söylemiştir. Beraatini talep ederiz." diye konuştu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın üzerlerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla daha sonra kaldırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl ikişer aydan, 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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