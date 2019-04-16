Müjdat Gezen’e beraat

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen beraat etti.

Sanatçı Müjdat Gezen, 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ile şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever katılmazken, iki ismi de avukatları temsil etti.

Cumhuriyet'yen Seyhan Avşar'ın haberine göre, Müjdat Gezen’in avukatı Deniz Şeren, müvekkilinin hakaret kastı olmadığını söyleyerek, “Müvekkil mizahi bir dille eleştiride bulunmuştur. Katılan taraf Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunulmuştur. Bu tarz açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir” dedi.

SUÇUN KANUNDA TANIMI YOK

Duruşmayı sonlandırdığını açıklayan mahkeme, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin bulunmaması ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle Gezen'in beraatine karar verdi.