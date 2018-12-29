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Müjdat Gezen'in itiraz dilekçesinden: Kızı Hollanda'da kanser tedavisi görüyor; bu yasak manevi işkence

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Müjdat Gezen'in itiraz dilekçesinden: Kızı Hollanda'da kanser tedavisi görüyor; bu yasak manevi işkence
Müjdat Gezen'in itiraz dilekçesinden: Kızı Hollanda'da kanser tedavisi görüyor; bu yasak manevi işkence

Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programında yaptığı açıklamalar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak, haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Gezen'in avukatı Celal Ülgen, adli kontrol kararını veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunarak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Dilekçede Gezen'in kızının Hollanda'da olduğu ve kanser tedavisi gördüğü belirtilerek, yurt dışı yasağı hakkında, "gereksiz, fazla ve müvekkilimize manevi işkence çektirecek yöntem olmuştur” dendi.

Sözcü'de yer alan habere göre kararın usul ve yasaya aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, Gezen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etme kastının bulunmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu hakkında genellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinin hatırlatıldığı dilekçede, “Herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmediği gibi özellikle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanması kararlaştırılan adli kontrol tedbiri ile istenilen ceza arasında orantı da olmadığı için ölçülülük ilkesi de zedelenmektedir” denildi

Yurt dışına çıkış yasağının, suç için öngörülen cezadan dahaağır bir yaptırım olduğu ifade edilerek şöyle devam edildi:

"Kızını görmesi gerekiyor"

“Müvekkilimizin kızı Hollanda'da yaşamaktadır. Müvekkilimiz kanser tedavisi gören kızı Elif Gözen Öğretir için sürekli Hollanda'ya gitmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı müvekkilimizin kızı ile olan iletişimini keseceği için gereksiz, fazla ve müvekkilimize manevi işkence çektirecek yöntem olmuştur” ifadelerine yer verildi.

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