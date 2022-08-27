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Müjde Ar: Yazıklar olsun, Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır!

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Halk TV canlı yayınına katılan Müjde Ar, şarkıcı Gülşen'in cezaevine konulmasına ilişkin görüşlerini açıkladı.
Müjde Ar: Yazıklar olsun, Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır!

"Yazıklar olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler" diyen Müjde Ar, "Sezen Aksu olayı gibi Gülşen'i apar topar içeri tıkmak tüm topluma gözdağıdır" dedi. Trol hesaplara dikkati çeken Müjde Ar, Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kullanan bir kişinin kendisine gönderdiği çıplak fotoğrafları şikâyet ettiği halde bir dönüş alamadığını anlattı. 

4 ay önce verdiği bir konserde ekip arkadaşlarından birine “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri nedeniyle cezaevine konulan Gülşen'le ilgili verilen karara ilişkin görüşlerine "Yüreğim sıkıştı" diyerek başlayan Müjde Ar, "Her şey çok can sıkıcı. Yazıklar olsun. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ülkenin üzerine ölü toprağı döktüler. Öyle bir hale geldik ki yapılan hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık" dedi. 

Ardı ardına yasaklanan festivallere değinen Müjde Ar "Diyorlar ki neyin nasıl yapılacağına biz karar veririz. Vay vay vay" diye konuştu.

"Mesaj şudur; bizden olmayan herkes bir gün suçlu ilan edilecektir, yaşam tarzını ben tayin ederim"

Müjde Ar şöyle devam etti: 

"Verilen mesaj şudur. Çağdaş sanata karşıyız. Sapkınlıkları, bir kereden bir şey olmaz diyerek görmemelerini bilmeyenler yok. Sanat muhafazakâr olamaz. Sanat özgürdür, başkaldırıdır. Sezen Aksu da olduğu gibi Gülşen'i apar topar içeri atmak, Gülşen'i apar topar tıkmak tüm topluma gözdağıdır. 

Mesaj şudur. Bizden olmayan herkes bir gün suçlu ilan edilecektir. Senin yaşama hakkın yok. Yaşam tarzını ben tayin ederim. Ağzını açmayacaksın. Sokağa çıkmıyorlar mı? Kimse yakın çevrelerinden bunlara bir şey söylemiyor mu? Sokakta kimsenin yüzü gülmüyor. 

Yöneten taraftır, kendi gibi olmayanları iter. Suçluyuz o taraftan baktığında... Ülkenin onlarca yaşamsal sorunu var. Şu halimize bakın. Sabahtan akşama kadar dayak yiyoruz, hakaret görüyoruz. Sürtük... Bu arada benim Sürtük diye bir filmim var. İzleyebilirler.” 

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