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"Müjde vereceğiz" demişti; Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
"Müjde vereceğiz" demişti; Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

 

"Bugün Zonguldak'ta her biri birbirinden güzel bir dizi program vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cuma namazını hemen akabinde açılışını yaptığımız Uzun Mehmet Camii'nde kıldık. Bir kez daha bu güzle eseri inşa ederek Zonguldak halkının istifadesine sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

"Barbarosların, Turgut Reislerin, Oruç Reislerin torunlarının daha nice şanlı, şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz. Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesislerinden olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Bu fabrikada Türkiye'nin ilk biyo maskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri burada üretilecek.

"Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser, 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Ta Sultan Abdülhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği alanı gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret e sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti.

"Burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda. 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda. Bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini... Görüyorsunuz, gayet muhteşem... Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek, artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli altyapılarından biridir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Ülkemizin en büyük 3 limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza büyük katkı sağlayacaktır. 

"Mayıs ihracat rakamlarımız yeni rekorlarla açıklandı. Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmesi, yakaladığımız ivmenin kalıcı olduğunu gösteriyor. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Ülkemizin artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip Filyos Limanı, tüm Doğu Avrupa'nın dökme yük, kuru yük ticaretini yönetebilecek potansiyele sahiptir. Limanın altyapı inşaatı kamu kaynaklarıyla tamamlanırken, üst yapı yap-işler-devret modeliyle hayata geçecektir. Bunu herkes bilmez ha, bunu bizim ekibimiz bilir.

"

Ayrıntılar geliyor...

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