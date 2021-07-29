Mukavemet Yol Koşusu yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu bu yıl 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak.

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu bu yıl 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak.

Kıbrıs’ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri çerçevesinde geleneksel olarak organize edilen koşu Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başlayıp 16 kilometrelik mesafe sonunda Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sona erecek.

Yarışa kayıt yaptırmak isteyen sporcuların Pazar günü başlangıç yerinde veya federasyonun Facebook sayfasında paylaştığı linkten kayıtlarını yaptırabilecek.

Saat 07.00’de başlayacak yarışın tamamlanmasının ardından ödüller Atatürk Kültür Merkezi önünde protokol eşliğinde verilecek. Genel klasman kadın, erkek ve 50+ şeklinde ödüllendirme yapılacak.

Organizasyon ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Hasan Başaranel (0533 863 10 67) ve Özgür Felek (0533 864 66 03) ile irtibata geçebilecekleri belirtildi.