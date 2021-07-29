  • BIST 1.386,980
  • Altın 498,47
  • Dolar 8,4850
  • Euro 10,0500
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Mukavemet Yol Koşusu yapılıyor

» »
KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu bu yıl 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak.
Mukavemet Yol Koşusu yapılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu bu yıl 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak.

Kıbrıs’ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri çerçevesinde geleneksel olarak organize edilen koşu Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başlayıp 16 kilometrelik mesafe sonunda Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sona erecek.

Yarışa kayıt yaptırmak isteyen sporcuların Pazar günü başlangıç yerinde veya federasyonun Facebook sayfasında paylaştığı linkten kayıtlarını yaptırabilecek.

Saat 07.00’de başlayacak yarışın tamamlanmasının ardından ödüller Atatürk Kültür Merkezi önünde protokol eşliğinde verilecek. Genel klasman kadın, erkek ve 50+ şeklinde ödüllendirme yapılacak.

Organizasyon ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Hasan Başaranel (0533 863 10 67) ve Özgür Felek (0533 864 66 03) ile irtibata geçebilecekleri belirtildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokyo Olimpiyat Oyunları Seyircisiz Yapılacak08 Temmuz 2021 Perşembe 20:15
  • Olimpiyatlar'a iki hafta kala Tokyo'da OHAL ilan edildi08 Temmuz 2021 Perşembe 11:56
  • KTSYD ‘Gürkan ile devam’ dedi03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:04
  • TENİS PERFORMANS TUR-1 devam ediyor23 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
  • KTSYD ‘Onur Gecesi’ Düzenliyor22 Haziran 2021 Salı 16:36
  • Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Gelen Sporcular Arasında İlk Covid-19 Vakası Tespit Edildi20 Haziran 2021 Pazar 18:30
  • KTSYD Olağan Genel Kurulu 3 Temmuz’da yapılacak19 Haziran 2021 Cumartesi 08:58
  • IOC, Olimpiyatlar'da "Gereksiz Fiziksel Teması" Yasakladı; Japonya'da Sporculara Dağıtılacak 160 Bin Prezervatife Ne Olacağı Merak Konusu Oldu18 Haziran 2021 Cuma 23:48
  • Çocuklardan Futbol Resitali17 Haziran 2021 Perşembe 15:41
  • KKTC Cimnastik Federasyonu, St. Hilarion Kalesi’nde Parkur Müsabakası Düzenliyor17 Haziran 2021 Perşembe 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti