Mükemmel seks için 7 altın kural

1-KONUŞUN
Çiftlerin konuşarak korkularını yenmeleri , zevki arttırmaları ve birbirleri ile yakınlaşmaları onların fantezilerini iyi bir yere taşımalarındaki kuralların en başındadır. İletişim kurun
2-AÇKEN SEKS YAPMAYIN
Evet açken daha sinirli , daha gergin olduğumuz bir gerçek! Açken ve yemekten hemen sonra sevişmekten kaçının. Her zaman 2-3 saat önce hafif ve yüksek enerjili besinler tüketin.
3-AŞK OYUNUNU YATAKTA OYNAYIN
Yatakta seks öncesi flört edin, uzun sevişmeler , kovalamacalar, ve tutkulu öpücükler ile seks öncesi süreyi uzatmaya çalışın.
4-ALKOLLÜ SEKS YAPMAYIN
Vücudunuzun sinir sistemi , salgı bezleri ve iç organlarınız arasında olan güçlü ilişki alkol ve kafein alındığında cinsel yaşama sekte vuracaktır. Yüksek alkollü halde seks yapmaktan kaçının.
5-MEKAN DEĞİŞTİRİN
Seks için her zaman yatak odasını tercih etmeyin, mutfak , araba , banyo ve güvende olacağınız farklı yerleri keşfedin.
6-FANTEZİ YAPIN
Utanmayın, porno film izleyin. Yeniliklere açık olun, tabuları konuşarak ve uygulamaya geçirerek aşın.
7-DOKUNMAYI ÖĞRENİN
Birbirinizi keşfetmek , erojen noktalarınızı bulmak ve iyi tanımak için dokunmayı öğrenin.
Göğüs, dudak, bel , omuz, kulak haz alacağınız yerleri tanıyın.
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