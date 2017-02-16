Mükemmel seks için 7 altın kural

İyi bir seks hayatı için bu önerilerilerimizi dikkate alın!

1-KONUŞUN

Çiftlerin konuşarak korkularını yenmeleri , zevki arttırmaları ve birbirleri ile yakınlaşmaları onların fantezilerini iyi bir yere taşımalarındaki kuralların en başındadır. İletişim kurun

2-AÇKEN SEKS YAPMAYIN

Evet açken daha sinirli , daha gergin olduğumuz bir gerçek! Açken ve yemekten hemen sonra sevişmekten kaçının. Her zaman 2-3 saat önce hafif ve yüksek enerjili besinler tüketin.

3-AŞK OYUNUNU YATAKTA OYNAYIN

Yatakta seks öncesi flört edin, uzun sevişmeler , kovalamacalar, ve tutkulu öpücükler ile seks öncesi süreyi uzatmaya çalışın.

4-ALKOLLÜ SEKS YAPMAYIN

Vücudunuzun sinir sistemi , salgı bezleri ve iç organlarınız arasında olan güçlü ilişki alkol ve kafein alındığında cinsel yaşama sekte vuracaktır. Yüksek alkollü halde seks yapmaktan kaçının.

5-MEKAN DEĞİŞTİRİN

Seks için her zaman yatak odasını tercih etmeyin, mutfak , araba , banyo ve güvende olacağınız farklı yerleri keşfedin.

6-FANTEZİ YAPIN

Utanmayın, porno film izleyin. Yeniliklere açık olun, tabuları konuşarak ve uygulamaya geçirerek aşın.

7-DOKUNMAYI ÖĞRENİN

Birbirinizi keşfetmek , erojen noktalarınızı bulmak ve iyi tanımak için dokunmayı öğrenin.

Göğüs, dudak, bel , omuz, kulak haz alacağınız yerleri tanıyın.