Mülke Zorla Girip Soydular. Yetmedi Darp Ettiler

16.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Haspolat’ta, U.G.I.(E-24) ve U.C.N.(E-27), Abdul
Hashıru BANGURA ve Osman Danıel SESAY’ın kalmakta oldukları ikametgaha zorla girip mülke tecavüz ettikten sonra, Abdul Hashıru BANGURA’ya ait dizüstü bilgisayar, cep telefonu, para cüzdanı ve içerisinde bulunan iki yüz Euro nakit para ile adı edilenin adına kayıtlı araca ait evrakları çaldıktan sonra kendilerini engellemeye çalışan Osman Danıel SESAY’ı iteklemek suretiyle darp edip soygun gerçekleştirmişlerdir.
Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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