“Mülkiyet çözümünün bedeli halkın omuzlarına yüklenmesin”

AKEL Milletvekili Aristos Damianu, Kıbrıs sorununda mülkiyet çözümünün ekonomik açından bir bedel getireceğine işaret ederek, bunun halkın omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesinin ekonomi ekine konuşan Damianu, Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Habere göre Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri yorumlamaya çağrılan Damianu, Cenevre randevusunun ardından bu konuda bütünlüklü bir bilgilendirme beklediklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun iç boyutuyla ilgili beş başlıkta sürecin sürdüğünü, ayrıca güvenlikle garantiler konusunda özel düzenlemeler olduğunu belirten Damianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kendilerinin önerdiğinden farklı bir süreç seçtiğini, ancak şu anda müzakerelere iyi hazırlanılması ve çözüm hedefi etrafında birlik olunması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun olası çözümünde ekonomik fırsatlar ve tehlikelerin neler olacağının sorulması üzerine Damianu, devlet yapısı biçimi olarak federasyonun masraflı bir sistem olduğunu savundu.

Damianu, aynı zamanda toprakları, halkı, kurumları ve ekonomiyi birleştirecek bir çözümle açılan ekonomik perspektiflerin devasa olacağının da bilinmesi gerektiğini ifade etti.