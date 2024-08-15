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Mülkiyet sorunu: Güney Kıbrıs'ta 1 kişi daha tutuklandı

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Kuzey Kıbrıs’ta kalan Rum mallarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle 25 yaşındaki bir İsrailli tutuklandı. Zanlı, soruşturma kapsamında 5 gün tutuklu kalacak.
Mülkiyet sorunu: Güney Kıbrıs'ta 1 kişi daha tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta bir İsrailli, KKTC'deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı şüphesiyle dün Baf Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tutuklandı.

Rum haber kaynaklarında, bugün mahkemeye çıkarılarak hakkında 5 günlük tutukluluk kararı verilen şahsın ismine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Baf Havaalanı’ndan başka bir AB ülkesine gitmek isteyen 25 yaşındaki İsraillinin, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

 

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