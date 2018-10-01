  • BIST 100.212
  • Altın 227,489
  • Dolar 5,9480
  • Euro 6,8973
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

Mülteci aile, çocuklarını almayı teklif eden Lindsay Lohan'ı dövdü

»
Lohan, çocuklarını kendisine vermeyen aileyi 'insan kaçakçılığı' ile suçladı
Mülteci aile, çocuklarını almayı teklif eden Lindsay Lohan'ı dövdü

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını almayı teklif edince yumruklandı.

Türkiye ziyaretleriyle de gündeme gelen ABD’li yıldız Lindsay Lohan, Fransa’da ziyaret ettiği mülteci bir ailenin çocuklarını alıp götürmeyi teklif edince yumruk yedi.

Olayın görüntülerini sosyal medyadan canlı paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, ısrarına rağmen çocuklarını ona vermeyen, Suriyeli olduğu tahmin edilen aileyi ‘insan kaçakçılığıyla’ suçladı. Bu sözlere sinirlenen anne ünlü oyuncunun suratına yumruk attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı30 Eylül 2018 Pazar 20:05
  • Gıda Mühendisleri; Tavuk eti ithalatında soru işaretleri var29 Eylül 2018 Cumartesi 15:29
  • Instagram’a damga vuran bir Kıbrıslı Türk29 Eylül 2018 Cumartesi 10:45
  • 25 yıldır 1 metrekarelik dairede yaşıyor28 Eylül 2018 Cuma 13:40
  • Sir Isaac Newton: 2060 yılında Hz. İsa dönecek ve kıyamet kopacak28 Eylül 2018 Cuma 11:49
  • Elon Musk'a dolandırıcılık davası28 Eylül 2018 Cuma 11:39
  • Nusr-et'li Euro 2024 tanıtım filmine tepki yağdı28 Eylül 2018 Cuma 10:13
  • Büyük Okyanus'ta bir uçak pisti ıskalayıp denize indi28 Eylül 2018 Cuma 09:18
  • 'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'28 Eylül 2018 Cuma 09:00
  • İnternette seks': Bilim insanları internetten tanışmanın sonuçlarını açıkladı28 Eylül 2018 Cuma 08:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti