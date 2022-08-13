  • BIST 2.864,25
  • Altın 1038.865
  • Dolar 17.9312
  • Euro 18.392
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenlere teşekkür

» »
 Mülteci Hakları Derneği Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, 11 Temmuz tarihinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'na (KTÖS) ziyaret gerçekleştirdi.
Mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenlere teşekkür

Mülteci Hakları Derneği Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi, 11 Temmuz tarihinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'na (KTÖS) ziyaret gerçekleştirdi.

 

Ziyarette, mülteci çocukların gerek eğitsel gerekse de sosyal gelişimi amacıyla kurslar düzenlenmesi konusunda göstermiş oldukları işbirliği ve dayanışma için KTÖS Genel Sekreter'i Burak Maviş ve mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenler Hamide Avcıbaşı, Gülcan Hasöz Güney ve Gizem Ervandar'a ve etüt desteği veren Ecem Teralı, Fatoş Sönmezoğlu ve Pembe Yapıcıel'e teşekkür belgeleri takdim edildi.

 

Toplantıda ayrıca MHD ve KTÖS'ün gelecekteki işbirliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinozorlardan daha yaşlı olduğunu biliyor muydunuz: Köpekbalıkları hakkında beş şaşırtıcı bilgi11 Ağustos 2022 Perşembe 13:14
  • Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?11 Ağustos 2022 Perşembe 10:09
  • 10 Ağustos Çarşamba günü tüm burç yorumları!10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:51
  • Fransa’da Seine Nehri’nde mahsur kalan balinanın Manş Denizi'ne nakli başladı10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:52
  • 2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman?10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:09
  • Gençler arasında çok eşli olma isteği hızla yayılıyor09 Ağustos 2022 Salı 23:51
  • Eski işletmeci sıraladı: Bir otel odasında bunları asla yapmayın!09 Ağustos 2022 Salı 23:30
  • Mutfakta her gün kullandığınız bu ürünlere dikkat: Kanser riskini dört katına çıkarabilir09 Ağustos 2022 Salı 17:52
  • Farklı bir kaplan soyu ortaya çıkarıldı09 Ağustos 2022 Salı 16:25
  • Romanya’da kuraklık riski09 Ağustos 2022 Salı 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti