  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Mülteci Hakları Derneği, adaya gelen mülteciler için temel bireysel hijyen malzemelerine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. 

» »
Mülteci Hakları Derneği, adaya gelen mülteciler için temel bireysel hijyen malzemelerine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. 
Mülteci Hakları Derneği, adaya gelen mülteciler için temel bireysel hijyen malzemelerine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. 

Mülteci Hakları Derneği, savaştan kaçmak zorunda kalan 175 Suriyeli mültecinin KKTC'ye geldiğini belirterek temel kıyafet ihtiyaçlarını sağlayan tüm ekiplere ve halka teşekkür etti.  Mülteci Hakları Derneği, adaya gelen mülteciler için temel bireysel hijyen malzemelerine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. 

Mülteci Hakları Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Mülteci Hakları Derneği, savaştan kaçmak zorunda kalan 175 Suriyeli mültecinin adamızın kuzey yarısında karaya ayak basmalarını ve akabinde de temel kıyafet ihtiyaçlarını sağlayan tüm ekiplere ve halkımıza teşekkürü bir borç bilir.

Kurtarma çalışmaları, mülteci haklarının korunmasının ilk adımıdır. Savaşlar ve zulmün dünyamızda hala durmadığı ve çocukların, yetişkinlerin, kadınların ve erkeklerin hala güvenlik arayışıyla evlerinden kaçmakta olduklarını akılda tutarak, herkesin her zamankinden fazla insan hakları, dayanışma ve şefkate ihtiyacı olduğunun altını çizeriz.

Öncelikle basın emekçilerine ve halkımıza yapılan haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında mültecilerin kimliklerini deşifre edici görsellerin veya kişisel bilgilerin yer almaması yönünde çağrıda bulunuruz. Bunun sebebinin geri gönderilmeleri durumunda hali hazırda hayatları ve güvenlikleri tehlike altında olan mültecilerin ya da menşe ülkedeki ailelerinin güvenliğini tehlikeye sokabilme ihtimali olduğunu belirtmek isteriz.

Mülteci Hakları Derneği olarak sabahın erken saatlerinden beri mültecilerle temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında halkımız gösterdiği duyarlılık bizleri gururlandırmıştır. MHD'nin yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bilgiler, ihtiyaç tespitinin devam etmekte olduğu, ilk etapta kıyafet ihtiyacının karşılanmış olduğu ancak:

ayakkabı,

bebek bezi,

bebek maması,

süt,

kadın pedi

diğer temel bireysel hijyen malzemeleri ihtiyacı bulunduğu şeklindedir.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda dayanışmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik bilgileri, içerisinde bulunduğumuz olağan üstü koşullar ve halk sağlığının gerektirdiği önlemleri de dikkate alarak, en yakın zamanda sayfamızdan duyuracağız.

FOTO: ARŞİV

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm Bakanı Üstel: “Alman turistler 24 mart itibariyle ülkelerine gönderiliyor”21 Mart 2020 Cumartesi 12:50
  • Karantina şartlarına uymayan işletmecilere yasal işlem21 Mart 2020 Cumartesi 12:28
  • YÖK Koronavirüs önlemleri kapsamında KKTC’de okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı21 Mart 2020 Cumartesi 12:25
  • Güney Kıbrıs'ta bir günde 800 test yapıldı, KKTC'de rakam bilinmiyor21 Mart 2020 Cumartesi 10:37
  • Yurtdışında öğrenim gören gençlerin ülkeye dönüşleri başladı21 Mart 2020 Cumartesi 10:22
  • Pilli:1 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı21 Mart 2020 Cumartesi 09:51
  • 159 Öğrenci, yurtlardan otele transfer edildi21 Mart 2020 Cumartesi 09:27
  • 175 Mülteci İskele'de, halka kıyafet çağrısı yapıldı21 Mart 2020 Cumartesi 09:24
  • Meğer karantina BEDAVA değilmiş! Devlet Kişi Başı 630 Euro ödeyecek21 Mart 2020 Cumartesi 00:29
  • #CORONA Evlere şenlik durum! Gönyeli'de 100 kişi piknik yaptı!20 Mart 2020 Cuma 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti