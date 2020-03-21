Mülteci Hakları Derneği, adaya gelen mülteciler için temel bireysel hijyen malzemelerine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Mülteci Hakları Derneği, savaştan kaçmak zorunda kalan 175 Suriyeli mültecinin KKTC'ye geldiğini belirterek temel kıyafet ihtiyaçlarını sağlayan tüm ekiplere ve halka teşekkür etti. Mülteci Hakları Derneği, adaya gelen mülteciler için temel bireysel hijyen malzemelerine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Mülteci Hakları Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Mülteci Hakları Derneği, savaştan kaçmak zorunda kalan 175 Suriyeli mültecinin adamızın kuzey yarısında karaya ayak basmalarını ve akabinde de temel kıyafet ihtiyaçlarını sağlayan tüm ekiplere ve halkımıza teşekkürü bir borç bilir.

Kurtarma çalışmaları, mülteci haklarının korunmasının ilk adımıdır. Savaşlar ve zulmün dünyamızda hala durmadığı ve çocukların, yetişkinlerin, kadınların ve erkeklerin hala güvenlik arayışıyla evlerinden kaçmakta olduklarını akılda tutarak, herkesin her zamankinden fazla insan hakları, dayanışma ve şefkate ihtiyacı olduğunun altını çizeriz.

Öncelikle basın emekçilerine ve halkımıza yapılan haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında mültecilerin kimliklerini deşifre edici görsellerin veya kişisel bilgilerin yer almaması yönünde çağrıda bulunuruz. Bunun sebebinin geri gönderilmeleri durumunda hali hazırda hayatları ve güvenlikleri tehlike altında olan mültecilerin ya da menşe ülkedeki ailelerinin güvenliğini tehlikeye sokabilme ihtimali olduğunu belirtmek isteriz.

Mülteci Hakları Derneği olarak sabahın erken saatlerinden beri mültecilerle temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında halkımız gösterdiği duyarlılık bizleri gururlandırmıştır. MHD'nin yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bilgiler, ihtiyaç tespitinin devam etmekte olduğu, ilk etapta kıyafet ihtiyacının karşılanmış olduğu ancak:

ayakkabı,

bebek bezi,

bebek maması,

süt,

kadın pedi

diğer temel bireysel hijyen malzemeleri ihtiyacı bulunduğu şeklindedir.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda dayanışmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik bilgileri, içerisinde bulunduğumuz olağan üstü koşullar ve halk sağlığının gerektirdiği önlemleri de dikkate alarak, en yakın zamanda sayfamızdan duyuracağız.

FOTO: ARŞİV