Mülteci Hakları Derneği Merkezi Cezaevi’ndeki açlık grevleri hakkında bir basın bildirisi yayımladı

Mülteci Hakları Derneği olarak, Merkezi Cezaevi’nde ‘cezaevi şartlarının iyileştirilmesi’ ve ‘ceza infaz sisteminin değiştirilmesi’ talebiyle başlatılan açlık grevini endişe ile takip ediyoruz.

2016 yılında içişleri Bakanlığı önünde yapılmış olan bir eylemde Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nin fiziki yapısının 175 kişiyi karşılayacak şekilde tasarlanmış olmasına rağmen tutuklu sayısının 400 e yaklaştığı dile getirilmişti. Bugün, yani 2018 yılında ise bu sayının takriben 550’ye çıktığı bilinmektedir. Merkezi cezaevi içerisindeki sayının her geçen gün artmasıyla, burada bulunan kişilerin insani koşullarda yaşama şansları daha da azalmaktadır. Bu gerçek, 2019 yılında inşası tamamlanması beklenen yeni merkezi cezaevinin de öngörülen ihtiyaca cevap vermeyeceğinin göstergesidir.

Merkezi cezaevinin insan onuruna yakışan bir yapıda olmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. Maddesi altında korunan işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muamele yasağını ihlal ettiğini dile getirdiğimiz zaman, yeni bir Merkezi Cezaevi’nin yapılmakta olduğu yanıtını almaktayız. Ancak, Merkezi Cezaevi’de, hak ihlallerinin bugünden sonlanması, tutuklu bulunan kişilerin ihtiyaçları olan ilaçları alabilmeleri, ihtiyaçları olduğu zaman doktor kontrolünden geçirilmeleri, adil bir şartlı tahliye kurulundan faydalanmaları için yeni bir cezaevi binasının inşasını beklemeye gerek bulunmadığı aşikardır.

Kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları ya da kısıtlandığı yerlerde sağlanan koşullar ve hak ihlalleri elbette ki devletlerin sorumluluğu altındadır. Bu doğrultuda iç hukuğun parçası olan uluslararası sözleşmeler ve başta Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin belirlemiş olduğu standartlar olmak üzere, uluslararsı standartlara uymak yükümlülüğü bulunmaktadır. Merkezi cezaevi içerisindeki Mahkumlar tarafından dün kamuoyuna gönderilen mektup açık bir şekilde tutukluların temel insan haklarının ihlal edilmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Tutuklu ve mahkumların insani koşullarda hayatlarına devam etmelerini sağlamakla yükümlü olan KKTC merkezi cezaevini ve KKTC İçişleri Bakanlığını bu sorunları ortadan kaldıracak tedbirleri en kısa sürede almaya davet ediyoruz. Bununla birlikte, devletin politika ve uygulama zaaflarını etkin bir şekilde ortaya koymak amaçlı, insan hakları kurulları, cezaevi izleme kurulları gibi mekanizmaların derhan etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, bu doğrultuda da sivil toplum ile işbirliği yapılması çağrısında da yapıyoruz.