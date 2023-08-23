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Mülteci Hakları Derneği, mülteci çocuklar için eğitimde destek olmak ve seslerini duyurmak için #burdayım diyoruz.

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Mülteci Hakları Derneği olarak, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan mülteci çocukların eğitimlerine, geleceklerine umut ışığı taşıyan "#BURADAYIM" kampanyası başlattı.
Mülteci Hakları Derneği, mülteci çocuklar için eğitimde destek olmak ve seslerini duyurmak için #burdayım diyoruz.

Mülteci Hakları Derneği olarak, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan mülteci çocukların eğitimlerine, geleceklerine umut ışığı taşıyan "#BURADAYIM" kampanyası başlattı.

"#BURADAYIM" kampanyası kapsamında, mülteci çocukların tüm başarı hikayelerlerini sizinle paylaşıyoruz. MHD olarak, Amina, Ahmed ve Alexandra’nın yaşadıkları tüm zorluklara rağmen başarılarını size iletmekten mutluluk duyuyor.

İşte açıklamanın devamı;

Mülteci çocuklar, savaş ve çatışma bölgelerinden kaçarak, sığındıkları ülkemizde zorlu koşullar altında mücadele ediyor ,ancak sizin destekleriniz ile umutsuzluğa kapılmadan hayatlarını sürdürmeyi başarıyorlar. #BURADAYIM" kampanyası ile Mülteci çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını destekl olmak için bize katılın ve kıvılcımlarını serbest bırakmalarına yardımcı olun. Çünkü inanıyoruz ki ancak birlikte her çocuğun potansiyelinin değer verildiği ve kutlandığı daha parlak bir gelecek yaratabiliriz.

Mülteci Hakları Derneği  olarak, "Mülteci çocuklar için hayat, sadece  zorluklar ve mücadele ile dolu değil, aynı zamanda büyük hayallerle de dolu. Bizler, bu kampanya ile onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Amina'nın, Ahmed'in ve Alexandra'nın hikayeleri, ile sizlere onların ne kadar güçlü ve azimli olduklarını  göstermek istiyoruz. Biz bu kampanya ile tüm mülteci çocuklara, birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyor ve onlar gibi #BURADAYIM diyoruz.

Bağış Yapmak için: https://fonzip.com/mhd/buradayim

Hikayeleri Okumak İçin: https://www.mhdkibris.com/hikayeler

 

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