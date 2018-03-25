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Mülteci Hakları Derneği, Savaş ve Göçe Dair etkinlik düzenledi

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Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü çerçevesinde Mülteci Hakları Derneği (MHD), Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Kültür Merkezi’nde dün 19:00 – 21:30 saatleri arasında ‘savaş ve göçe dair…’ isimli bir etkinlik düzenledi.
Mülteci Hakları Derneği, Savaş ve Göçe Dair etkinlik düzenledi

Etkinlik boyunca yakın tarihte, bölgemizde olan savaş ve çatışmaların yanı sıra Kıbrıs’ın geçmişinde yaşanan zorunlu göçe dair fotoğraflar sergilendi.

Açılış konuşmalarını Niyazi Korel ve MHD Başkanı Özge Uğraşın yaptı. Av. Özge Uğraşın, MHD’nin 2009’dan beri süre gelen hukuki, sosyal ve psikolojik destek, raporlama ve profesyonellere yönelik eğitim faaliyetleri, mülteci çocuklarla yürütülen etüt çalışmaları ve MHD’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki halk ve mülteciler arasında dayanışma köprüsü olma rolü ile ilgili bilgi verdi. Av. Özge Uğraşın, etkinliğe kendi çektikleri fotoğrafları ile katkı koyan, Rasim Arslan, Simru Hazal Cıvan, Murat Bay, Rahme Veziroğlu ve Eren Karakuş’a ve arşivindeki fotoğrafları paylaşan Rebecca Bryant’a, etkinliğin gerçekleştiği mekanı sağlayan, Değirmenlik Belediyesi’ne, mali katkılarından ötürü Değirmenlik ve Minareliköy Kooperatiflerine, etkinliğin duyurulması için katkı sunan Tipografart Basım Yayın Ltd.’ye, etkinliğe müzikleri ile renk veren Koma Ezman ve Uğur Kaygısız’a ve etkinliği organize eden gönüllülere teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından, Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı ‘Uzak Yakınlar’ ve ‘Dünyalılar’ isimli kısa filmler gösterildi ve mülteci hakları ile ilgili kısa bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, MHD Proje Koordinatörü Faika Deniz Paşa, mültecilerin savaştan ve yaygın çatışma ortamlarından ötürü ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişiler olduğunu açıkladı ve bunun hukuki bir statü olduğunun altını çizdi. Bu statü kapsamına giren kişilerin, uluslararası hukuka göre, kaçtıkları ülkelere geri gönderilmemeleri ve yasalara uygun olmayan girişlerinden veya bulunuşlarından ötürü cezalandırılmamaları gerektiğini belirtti. Irkçılığın da, hem mültecilerin ülkelerinden kaçtığı sebepler arasında olduğu, hem de varış ülkelerinde karşılaştıkları birçok hak ihlalinin temelini oluşturduğu sebeple MHD’nin mücadele alanlarından biri olduğunun altını çizdi.

Etkinlik, Koma Ezman ve Uğur Kaygısız tarafından gerçekleşen canlı müzik dinletisi ile sonlandı.

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