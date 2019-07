Basına ve kamuoyuna,



Geçtiğimiz gün Taşkent’te yaşananlar hepimizi derinden sarstı. Yanı

başımızda yaşanan savaşlarda, her gün yaşanan çatışmaların aracı

füzelerden biri bu kez de bizi vurdu. Ne mutlu ki geçtiğimiz günkü

olayda insan canı yitirmedik. Maalesef saldırılarının hedefi yerlerdeki

siviller bu kadar şanslı olamadı, olamıyor ve olamamaktalar…



Geceyi yaran, geceden karanlık ışığın belirsizliği, bir füzenin toprağa

vurduğu andaki gürültünün şoku, kime ne olduğunu bilememenin

tedirginliği ve birkaç kilometre öteye düşseydi, bana veya sevdiklerime

ne olacaktı düşüncesinin dehşetini biz bir seferlik hissettik. Ayrım

gözetmeksizin şiddetin hüküm sürdüğü, savaş, iç savaş ve çatışma

bölgelerinde bizler gibi sıradan insanlar her gün her an bu duygulara

neden olan olaylarla karşı karşıyalar.



Mülteciler daha iyi bir yaşam için değil, yaşayabilmek için yurtlarını

terkederler. Kimse, yaşadığı ev güvenliyken yollara düşmez; kara

denizden daha emniyetliyken ne kendi canını, ne de çocuklarının canını

bir sandala atmaz; mevcut durum kötü de olsa bir geleceğin varlığının

garantisini sunarken, kendini bilinmeyenin kollarına bırakmaz. Mülteci

olmak bir tercih değildir.



Suriye’deki savaş sekizinci yılında, Kıbrıs’ın kuzey’inde sorumluluk ne

zaman?