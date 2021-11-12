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Mülteci krizinde yeni gelişme: Türkiye’den uçuşlara alınmayacaklar

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Avrupa Birliği’nin gündemi mülteci krizi… Batı dünyasının “Avrupa’nın son diktatörlüğü” olarak adlandırdığı Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia, bugünden itibaren Türkiye’den uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen’den insanların alınmayacağını duyurdu.
Mülteci krizinde yeni gelişme: Türkiye’den uçuşlara alınmayacaklar

Avrupa Birliği’nin gündemi mülteci krizi… Batı dünyasının “Avrupa’nın son diktatörlüğü” olarak adlandırdığı Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia, bugünden itibaren Türkiye’den uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen’den insanların alınmayacağını duyurdu.

Bu talebin doğrudan Türk yetkililer tarafından geldiğini ve şirketin de buna uyduğu belirtildi.

İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Türk makamların kararından sonra Irak, Suriye ve Yemen vatandaşı olan yolcular 12.11.2021 itibariyle Türkiye’den Belarus’a uçamayacaklar” denildi.

TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Belavia’nın açıklaması ve bu gelişmenin uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Türkiye’den bir açıklama geldi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak Ülkemiz havaalanlarından Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır” denildi.

Yapılan açıklamada, “Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacaktır” ifadesi kullanıldı.

AB TÜRKİYE’Yİ SUÇLUYORDU

Bu yılın başında AB ile yaşanan uçak krizinden sonra AB üzerinden uçması yasaklanan Belavia, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelere uçuyor.

Avrupa Birliği, son dönemde bölgede mülteci krizinin tırmandığını ve Belarus ile birlikte Rusya’nın mültecileri bir silah olarak Avrupa’ya gönderdiğini öne sürmüştü.

Avrupa Birliği, Belarus’a ve mültecileri taşıyan havayolu şirketlerine yaptırımı da gündemine almıştı.

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