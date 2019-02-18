Mülteci taşıyan tır şoförü ve 2 suç ortağına 4 gün tutukluluk

15.2.19 tarihinde Gazimağusa Limanından KKTC ye giriş yapmakta olan bir tır içerisine gizlenmiş 33 mülteci ihbar üzerine tutuklanmış ve ayni gün mahkeme kararı ile haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

15.2.19 tarihinde Gazimağusa Limanından KKTC ye giriş yapmakta olan bir tır içerisine gizlenmiş 33 mülteci ihbar üzerine tutuklanmış ve ayni gün mahkeme kararı ile haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Genişletilen tahkikat sonucu 31 mülteci geri gönderilirken tır şoförü M.G ve kendisine yardımcı olduğu belirtilen iki mülteci A.H.A ve H.J ile birlikte Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Olguları dinleyen yargıç zanlıların 4 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. Polis Tahkikatı devam etmektedir. MHA