  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Mülteciler Konusunda Rum Kamuoyu Neler Düşünüyor

» »
Rum halkının yüzde 90’ının Rum yönetiminin mülteciler konusunda uyguladığı politikalardan memnun olmadığı, yüzde 50’sinin ise ara bölgenin Güney Kıbrıs tarafına dikenli tel çekilmesini yanlış bulduğu bildirildi.
Mülteciler Konusunda Rum Kamuoyu Neler Düşünüyor

Haftalık Simerini, IMR/Lefkoşa Üniversitesi’ne, 1-2 Kasım 2022’de 18 yaş ve üzeri 500 kişinin katılımıyla yaptırdığı mülteciler konulu anketin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.

Ankette sorulan “mülteci akışındaki artışın en büyük sorumlusu kim” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü “hükümet”, yüzde 25’i “Avrupa Birliği”, yüzde 14’ü “Türkiye”, yüzde 14’ü “uluslararası gelişmeler”, yüzde 3’ü “meclis” ve yüzde 1’i “polis” cevabını verdi.

Kontrolsüz "düzensiz mülteci" akışının yarattığı en büyük endişelerinin ne olduğu sorulduğunda, katılımcıların yüzde 41’i “demografik yapının bozulması”, yüzde 30’u “suçtaki artış”, yüzde 17’si “mültecilere yapılan harcamalar yüzünden ekonominin kötüleşmesi”, yüzde 5’i “işsizlikteki artış”, yüzde 4’ü “diğer” ve yüzde 3’ü “terörle bağlantı” dedi.

Ara bölgeye Güney Kıbrıs tarafına dikenli tel çekilmesini, mülteci sorununun azaltılması açısından doğru mu yanlış mı buldukları sorulan katılımcıların yüzde 50’si “yanlış”, yüzde 47’si “doğru” cevabını verirken, yüzde 3’ü yanıtlamadı.

“Mülteci geçişinin sınırlandırılması için Yeşil Hat’ta set çekilmesi konusunda size göre en iyi uygulama hangisidir” sorusuna yüzde 44 “Yeşil Hat’tın tamamı boyunca dikenli tel çekilmesi”, yüzde, yüzde 33 “Yeşil Hat’tın hiçbir noktasına dikenli tel çekilmemesi”,  yüzde 22 “Yeşil Hat’tın gerekli görülen noktalarına dikenli tel çekilmesi” yanıtını verirken, yüzde 2 soruyu cevapsız bıraktı.

Rum Yönetimi'nin mülteci sorunuyla mücadele için uyguladığı politikalardan memnuniyet dereceleri sorulan katılımcıların yüzde 59’u “hiç memnun değilim”, yüzde 33’ü “biraz memnunum”, yüzde 6’sı “oldukça memnunum” ve yüzde 2’si “çok memnunum” dedi.

Şubat 2023’teki başkanlık seçiminde, adayların mülteciler konusunda ortaya koyduğu tezlerin, kullanacakları oyları ne ölçüde etkileyeceği sorulan katılımcılardan yüzde 41 “büyük ölçüde”, yüzde 28 “oldukça”, yüzde 14 “küçük ölçüde” ve yüzde 17 “hiç” cevabı geldi.

Mülteci sorununun göğüslenmesinde, katılımcıların yüzde 37’si “siyasi sığınma ve sınır dışı prosedürlerinin hızlandırılmasını”, yüzde 33’ü “ülkeye girişlerinin engellenmesi için daha etkin önlemler alınmasını”, yüzde 13’ü “AB’den muafiyetler sağlanmasını”, yüzde 9’u “yapılması gereken bütün faaliyetleri ve yetkili birimleri koordine etmekten sorumlu bir mülteci müsteşarlığı kurulmasını” ve yüzde 8’i “mültecilerin, geri gönderilmeleri için ülkeleri ile ikili anlaşmalar yapılmasını” önemli buluyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 3 ayda 5 bin yeni işsiz05 Kasım 2022 Cumartesi 12:32
  • Güney'de Başkanlık Seçimleri! Tartışmalar Sert Geçiyor04 Kasım 2022 Cuma 15:27
  • Güney Kıbrıs’ta 3 bin 544 yeni vaka, 6 ölüm!04 Kasım 2022 Cuma 14:56
  • Larnaka Havaalanı'nda 13 kilo hintkeneviri tespit edildi03 Kasım 2022 Perşembe 19:00
  • Barış Gücü , Unficyp'in tampon bölge içindeki devriyelerini artırdı02 Kasım 2022 Çarşamba 18:49
  • İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşma Güney Kıbrıs’ın konumunu güçlendiriyor iddiası02 Kasım 2022 Çarşamba 12:08
  • İsviçre'den Güney Kıbrıs'a mülteci konusunda maddi destek01 Kasım 2022 Salı 17:10
  • APOEL-Apollona maçında olay, polis 25 kişi aranıyor01 Kasım 2022 Salı 13:52
  • Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde artış01 Kasım 2022 Salı 13:35
  • Güney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi31 Ekim 2022 Pazartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti