Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Dünya MS Günü dolayısıyla kahvaltı etkinliği düzenledi.

Dün Çıralı Bakery’de yapılan Dünya MS Günü kahvaltı etkinliğinde, MS hastaları, aileleri ve dernek bağışçıları kaynaşma olanağı buldu. Etkinliğe, CTP milletvekili, Nöroloji Uzmanı Dr. Sıla Usar İncirli ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de katıldı.

Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Multiple Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından mayıs ayının son çarşamba günü Dünya MS Günü olarak ilan edildiğine işaret edilerek, Kıbrıs Türk MS Derneği’nin salgın nedeniyle iki yıldır yapamadığı Dünya MS Günü kahvaltı etkinliğini dün gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Hastalar, birçoğunun hastalığına tanı koyan doktor olan Dr. Sıla Usar İncirli’yi aralarında görmekten ve yaşadıkları ilaç eksikliği, istihdam gibi sorunların doktorları tarafından Meclis’te dile getirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi” ifadesine yer verildi.

MS Derneği Başkanı Hançerli, derneğin yıllardır bir binası olmadığını, Vakıflar İdaresi katkılarıyla bu yıl bir yer kiraladıklarını söyleyerek, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’e teşekkür belgesi verdi. Prof. Dr. Benter de Vakıflar İdaresi’nin derneğe her türlü desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.