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Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

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Adana'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye toplam 100 bin 800 lira ceza kesildi.
Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Adana'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı aldı

Bunun üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri ekiplerce mühürlendi.

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