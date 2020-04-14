Mumbai'de sokağa çıkma kısıtlamasına karşı çıkan yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

Polis, protesto gösterisine müdahale etti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları normalde 15 Nisan'da sona erecekti. Ancak salı günü Başbakan Narendra Modi, kısıtlamaların 3 Mayıs'a uzatıldığını duyurdu.

BBC Marathi'ye konuşan Hindistan İçişleri Bakanı Anil Deshmukh, sürenin uzatılmasına tepki gösteren işçilerin evlerine dönmek için tren istasyonunun önünde toplandığını söyledi.

Muhalefet ise, protesto gösterisinin işçiler eve gitmeye çalıştığı için değil iş güvenliği olmadığı ve gıdaya erişimlerinin kısıtlı olduğu için düzenlendiği bilgisini veriyor.

Bu işçilerin çoğu gündelik işlerde çalışıyor ve kısıtlamalar sebebiyle para kazanamıyor.

Mumbai ve başkent Delhi'den binlerce işçinin evlerine doğru yürüyerek yola çıktığı haberleri, yasaklar başladığında gelmişti. Ancak bu şehirlerde kalanlar, büyükşehirlerden çıkış yasağı geldiğinde buralarda kaldı.