Münbiç'i kim alıyor? PYD çıkmıyor TSK ve Esed kapıda ve...

MÜNBİÇ'ten gelen son dakika haberler gözlerin bu bölgeye çevrilmesine sebep oldu. Münbiç ya da diğer ismi ile Menbiç kimin olacak? ABD set çekiyor Türkiye PYD çıksın diyor, Esed ise kapıya dayandı.

MÜNBİÇ'te durum arap saçına döndü. Türkiye PYD'de 'Ya çık ya vururuz' restini çekti. ABD araya duvar oluşturmaya başladı. Esed ise güneyden sınırına dayandı. Kritik öneme sahip olan Münbiç'i kim alacak? İşte sıcak gelişmeler;

Münbiç ile ilgili geçen haftadan beri çok önemli gelişmeler yaşanıyor. TSK El Bab'ı aldıktan sonra namluyu 'çık' ihtarında bulunduğu Münbiç'deki PYD unsurlarına çevirdi. Münbiç'in iki köyü de geçen hafta TSK destekli ÖSO tarafından alındı. Şu anda Münbiç'in sınırlarının içinde TSK unsurları bulunuyor. Sadece Türkiye değil. Münbiç'te aslında küçük çaplı bir dünya savaşı yaşanıyor. ABD, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve elbette Esed ile Kürt güçleri de Münbiç'te... Fransa ve İngiltere'nin burada askeri üsleri bulunurken diğer ülkelerin de ellerinde irili ufaklı köyler ve toprak parçaları bulunuyor. İşte Münbiç'deki son durum;

PYD'NİN SON DURUMU : Türkiye'nin çıkması için ihtar ettiği PYD kent merkezini elinde bulunduruyor. Türkiye'nin 'Ya çık ya da vururuz' açıklamasının ardından yapılan açıklama ise Münbiç'ten çekilmeyecekleri yönünde oldu. Örgüt Rusya'nın Münbiç'i Esed'e verme planına da uymayacağını ilan etti.

RUSYA'NIN ESED ANLAŞMASI : Rusya'nın planı Münbiç'in Esed rejimine devredilmesi üzerine. Rusya Genelkurmay Başkanlığı, PYD ile anlaştıklarını ve devrin gerçekleşeceğini ilan etti. Ancak ABD anlaşmadan bilgisi olmadığını savunurken, PYD buna niyetli görünmüyor.

ABD SET ÇEKİYOR : ABD'nin Münbiç'teki askeri unsurları, geçen cuma ilçenin kuzey kesimlerinde konuşlanmaya başlayarak ÖSO ile terör örgütünün arasında set oluşturmuştu. Yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre de ABD özel kuvvetleri Münbiç'in kuzeyindeki Ayn Dadat bölgesine yığınağı sürdürüyor.

ESED GÜNEYDEN KAPIYA DAYANDI : Mevcut durumda, Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedefindeki Münbiç'in güneyi ve güneybatısı rejim güçleri; kuzeyi ABD tarafından çevrelenmiş durumda. Rejim güçlerinin batıda ÖSO'nun önüne tümüyle set çekmesi bekleniyor. İlçenin doğu sınırını ise Fırat Nehri oluşturuyor. Terör örgütü PYD/PKK, nehrin doğusunda Kobani (Ayn el-Arab), Tel Abyad ve Haseke'ye hakim.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta. 26 kilometrekarelik Münbiç ilçesi, örgütün Suriye-Türkiye sınır boyunu kaplayacak terör koridoru projesinin belkemiği durumunda.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Bab'ın ele geçirilmesi örgütün hedefine ağır bir darbe vurmuştu. Münbiç nüfusunun tamamına yakını Arap. Nüfusun birkaç bini Kürt ve Türkmenlerden oluşuyor.