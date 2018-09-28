Polis Genel Müdürlüğü, 20 sivil hizmet görevlisi için münhal duyurusu yaptı. Bilgisayar operatörlüğü için açılan münhale 3 – 5 Ekim tarihleri arasında başvuru kabul edilecek

PGM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

SİVİL HİZMET GÖREVLİSİ MÜNHAL DUYURUSU I. Aşağıdaki koşullar çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü Sivil Hizmet Görevlileri kadrosunda münhal bulunan 20 adet (5 Bayan ve 15 Erkek) IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) kadrosuna uygun çalıştırılacak bayan ve erkek adaylardan 03, 04 ve 05 Ekim 2018 tarihlerinde mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecektir. Yapılacak sınavlar sonucu oluşacak başarı sırasına göre; başarı listesine yeterli sayıda bayan aday girememesi durumunda münhal sayısı erkek adaylarla; yeterli sayıda erkek aday girememesi durumunda ise münhal sayısı bayan adaylarla tamamlanacaktır. II. Dilekçeler Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinden yukarıda belirtilen tarihlerde temin edilecek formlar üzerinde yapılacaktır.