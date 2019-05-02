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Münhal duyurusu

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Münhal duyurusu
Münhal duyurusu

SOS Çocukköyü Derneği Girne Gençlik Evi için erkek Genclik Danışmanı istihdam edecek. 

SOS Çocukköyü Derneği münhal duyurusu şu şekilde:

Aranan Özellikler :

-       Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,

(Pedagoji eğitimi almak ve İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır)

-       Sürüş ehliyetine sahip olmak,

-       KKTC vatandaşı olmak,

-       Askerlik görevini tamamlamış olmak.

 

Görevler:

-       5 – 8 gencin bakımından sorumlu temel kişi olmak,

-       Pedagojik faaliyetleri gerçekleştirmek,

-       Gençlerin gelişimlerinde rehber rol üstlenmek,

-       Gençlere hayat becerileri kazandırarak onları bağımsız yaşama hazırlamak,

-       Vardiyalı ve gece yatılı çalışabilmek.

 

Sunduğumuz Fırsatlar :

-        İş eğitimi 

-        Kişisel gelişim alanları

 

İş başvuru formlarına https://soscocukkoyu.org/ adresinden ve SOS Çocukköyü’nden ulaşılabilir. Adaylar başvurularını en geç 10 Mayıs 2019 mesai bitimine kadar ik@soscocukkoyu.org adresine veya Lefkoşa SOS Çocukköyü’ne şahsen iletmelidir.

 

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