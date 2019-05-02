SOS Çocukköyü Derneği Girne Gençlik Evi için erkek Genclik Danışmanı istihdam edecek.
SOS Çocukköyü Derneği münhal duyurusu şu şekilde:
Aranan Özellikler :
- Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,
(Pedagoji eğitimi almak ve İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır)
- Sürüş ehliyetine sahip olmak,
- KKTC vatandaşı olmak,
- Askerlik görevini tamamlamış olmak.
Görevler:
- 5 – 8 gencin bakımından sorumlu temel kişi olmak,
- Pedagojik faaliyetleri gerçekleştirmek,
- Gençlerin gelişimlerinde rehber rol üstlenmek,
- Gençlere hayat becerileri kazandırarak onları bağımsız yaşama hazırlamak,
- Vardiyalı ve gece yatılı çalışabilmek.
Sunduğumuz Fırsatlar :
- İş eğitimi
- Kişisel gelişim alanları
İş başvuru formlarına https://soscocukkoyu.org/ adresinden ve SOS Çocukköyü’nden ulaşılabilir. Adaylar başvurularını en geç 10 Mayıs 2019 mesai bitimine kadar ik@soscocukkoyu.org adresine veya Lefkoşa SOS Çocukköyü’ne şahsen iletmelidir.
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