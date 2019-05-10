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Münhal Duyurusu

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Taşkent Doğa Parkı'ndan münhal duyurusu
Münhal Duyurusu

Taşkent Doğa Parkı'nın açmış olduğu münhal şu şekilde: 

İŞ İLANIDIR!!!

Sosyal medya kullanımına ve sayfa yöneticiliğine hakim, yeterli seviyede fotoğraf/video çekebilen, Adobe Photoshop, Premiere gibi programları yeterli düzeyde kullanabilen, kısa haber, bilgilendirme, farkındalıkla ilgili çalışmalarımızla ilgili yazıları Türkçe ve İngilizce yazabilecek, üretebilmek için bıkmadan ve yılmadan uzmanlarımızla köşe kapmaca oynamaya hazır, takım çalışmasına yatkın, takım içerisinde yapıcı ve çözüm üreten bir ekip arkadaşı arıyoruz.

Doğaya, çevreye ve yaban hayatına saygı duymak ön koşuldur.

Ehliyet lazımdır.

Ben bu işi gerçekten yaparım diyenler lütfen 0548 811 1190 arasınlar.

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