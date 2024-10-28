  • BIST 8934.66
  • Altın 3012.497
  • Dolar 34.2901
  • Euro 37.0005
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Münhal İlanı...

» »
Münhal İlanı...
Münhal İlanı...

DAÜ KOOP MAR
Kooperatifimiz bünyesinde faaliyet gösteren marketimiz için aşağıdaki özelliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.
1 Kişi Market hizmet personeli ( Kasiyer, mal kabul, reyon görevlisi ) Aranan Nitelikler
 KKTC vatandaşı olmak, Mağusa veya civarında ikamet etmek
 Erkek adaylar için askerlik görevini bitirmiş olmak,
 Takım çalışmasına yatkın, prezantabl, insan ilişkilerinde başarılı,
 Vardiya ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Market sektörü tecrübesi ve İngilizce bilmek , avantaj sayılacaktır.
Asgari ücret + tüm sosyal haklar +13. Maaş
Başvuracak adayların öz geçmişleri, kimlik fotokopileri, karakter belgeleri ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile en geç 04 Kasım 2024 mesai bitimine kadar şahsen DAÜ‐Koop Ltd, müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

DAÜ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD.
DAÜ Kampüsü / Mağusa / TEL: 0392 630 1638

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı: 6 bebeğin durumu stabil28 Ekim 2024 Pazartesi 10:20
  • Hemşirelere 3 gün tutukluluk!28 Ekim 2024 Pazartesi 10:16
  • Çeler: Bebek ölümü skandalının araştırılması için Hakan Dinçyürek istifa etmeli!27 Ekim 2024 Pazar 18:18
  • Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşananlar dün Bakanlığın bilgisine geldi!27 Ekim 2024 Pazar 17:03
  • Sağlık Bakanlığı'ndan yeni doğan bebek skandalı ile ilgili açıklama!27 Ekim 2024 Pazar 17:00
  • Bebeklere mamaya su yerien alkol karıştırarak verdi!27 Ekim 2024 Pazar 15:56
  • Futbol Federasyonu'ndan kınama: Müsaade etmeyeceğiz27 Ekim 2024 Pazar 09:40
  • Futbol Hakemleri Yaşanan Şiddet Olayı Nedeni İle Maçlara Çıkmayacaklar!27 Ekim 2024 Pazar 09:38
  • ‘İkizler Operasyonu’: 2 bin 500 adet hap ele geçirildi26 Ekim 2024 Cumartesi 11:15
  • Saatler yarın bir saat geri alınacak26 Ekim 2024 Cumartesi 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti