Münhal İlanı...

DAÜ KOOP MAR
Kooperatifimiz bünyesinde faaliyet gösteren marketimiz için aşağıdaki özelliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.
1 Kişi Market hizmet personeli ( Kasiyer, mal kabul, reyon görevlisi ) Aranan Nitelikler
KKTC vatandaşı olmak, Mağusa veya civarında ikamet etmek
Erkek adaylar için askerlik görevini bitirmiş olmak,
Takım çalışmasına yatkın, prezantabl, insan ilişkilerinde başarılı,
Vardiya ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Market sektörü tecrübesi ve İngilizce bilmek , avantaj sayılacaktır.
Asgari ücret + tüm sosyal haklar +13. Maaş
Başvuracak adayların öz geçmişleri, kimlik fotokopileri, karakter belgeleri ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile en geç 04 Kasım 2024 mesai bitimine kadar şahsen DAÜ‐Koop Ltd, müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
DAÜ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD.
DAÜ Kampüsü / Mağusa / TEL: 0392 630 1638
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