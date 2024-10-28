Münhal İlanı...

DAÜ KOOP MAR

Kooperatifimiz bünyesinde faaliyet gösteren marketimiz için aşağıdaki özelliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

1 Kişi Market hizmet personeli ( Kasiyer, mal kabul, reyon görevlisi ) Aranan Nitelikler

 KKTC vatandaşı olmak, Mağusa veya civarında ikamet etmek

 Erkek adaylar için askerlik görevini bitirmiş olmak,

 Takım çalışmasına yatkın, prezantabl, insan ilişkilerinde başarılı,

 Vardiya ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Market sektörü tecrübesi ve İngilizce bilmek , avantaj sayılacaktır.

Asgari ücret + tüm sosyal haklar +13. Maaş

Başvuracak adayların öz geçmişleri, kimlik fotokopileri, karakter belgeleri ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile en geç 04 Kasım 2024 mesai bitimine kadar şahsen DAÜ‐Koop Ltd, müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

DAÜ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD.

DAÜ Kampüsü / Mağusa / TEL: 0392 630 1638