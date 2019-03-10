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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Münhal ilanı şaşkınlık yarattı !...

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KKTC Sağlık Bakanlığının bir süre önce gazetelere verdiği münhal ilanı halk arasında şaşkınlık yarattı.
Münhal ilanı şaşkınlık yarattı !...

KKTC Sağlık Bakanlığının bir süre önce gazetelere verdiği münhal ilanı halk arasında şaşkınlık yarattı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan münhalde, devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde, istihdam edilmek üzere, bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 3 psikiyatrist, 2 kadın doğum uzmanı, 1 dahiliye uzmanı,  1 nöroloji uzmanı ile 1 eczacının istihdam edileceği açıklandı.

Münhal duyurusunda istihdam yapılacakların 18 Mart tarihine kadar müracaat etmeleri istenirken, bu istihdamın TC vatandaşları arasından yapılacağı duyurusunda bulunuldu..

KKTC vatandaşları tarafından şaşkınlık ile karşılanan duyuru sonrasında, neden KKTC vatandaşları değil de TC vatandaşlarının tercih edildiği sorusuna cevap arandı.

Yapılan araştırmada münhalin önce KKTC vatandaşları arasında yapılacağı duyurusunda bulunulduğu ancak yeterli müracaatın olmaması nedeniyle, istihdamların,  TC vatandaşları arasında yapılmasının kararına verildiği öğrenildi.

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