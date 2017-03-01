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Münih Olimpiyatları'nın efsane ismi parasızlıktan madalyalarını sattı

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Münih Olimpiyatları'nın efsane ismi parasızlıktan madalyalarını sattı
1972 Münih Olimpiyatları'nda en çok konuşulan sporculardan biri olan Sovyet jimnastikçi Olga Korbut madalyalarının da aralarında bulunduğu eşyalarını geçim sıkıntısı nedeniyle ABD'deki bir müzayedede sattı.

Korbut'un Münih Olimpiyatları'nda aldığı iki altın ve bir gümüş madalyanın da aralarında bulunduğu yedi parça eşya 183 bin 300 dolara satıldı.

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Arizona'da yaşayan 61 yaşındaki Belarus doğumlu sporcu 1991'de ABD'ye yerleşmişti.

Rus Gazeta.ru haber sitesi Korbut'un geçim sıkıntısı çektiğini yazdı.

Haber sitesi konuyla ilgili habere "Madalyaları Korbut'u açlıktan kutardı" başlığını attı.

Soğuk savaşın en yoğun yaşandığı dönemde yapılan 1972 Olimpiyatları'nda daha 17 yaşındayken katılmış ve performansıyla Batı'da da birçok kişinin hayranlığını kazanmıştı.

Boyu sadece 1,5 metre olan sporcuya "Minskli Serçe" adı verilmişti. Korbut, üç altın ve bir gümüş madalya almıştı. 1976'daki Morntreal Olimpiyatları'nda da bir altın ve gümüş madayla kazanmıştı.

Açık arttırmada satılanlar arasında Korbut'un olimpiyatlarda giydiği bir mayo, 1972'de aldığı BBC Yılın Spor İnsanı Ödülü, çeşitli sovyet madalyaları ve kapığını imzaladığı bir spor dergisi de var.

Asimetrik paralelde yaptığı "Korbut dönüşü" adı verilen hareketi daha sonra çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.

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