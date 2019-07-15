Münih’te üstsüz güneşlenen kadınlara müdahale edilince diğer kadınlar da soyundu

Almanya’nın Münih kentinde bu hafta sonu halka açık bir alanda üstsüz güneşlenen kadınlara güvenlik görevlilerinin müdahale edip ‘giyinin’ demesinin ardından etraftaki kadınlar da destek olmak için bikinilerini çıkardı. Münih Belediye Konseyi de konuyu tartışıyor.

Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası sonucu Münih’te de vatandaşlar serinlemek için göl ve göletlerin etrafına akın ediyor.

Süddeutsche Zeitung’da yer alan habere göre, haftasonu İsar Nehri’nin kenarında üstsüz güneşlenen kadınlar bir grup güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı ve üstsüz güneşlenme yasağı kendilerine hatırlatıldı.

Münih’te bazı istisnalar dışında kent genelinde üstsüz güneşlenmek yasak. Fakat beş iri yarı adamın üstsüz kadınların önüne gelip onları ayıplayarak müdahale etmesi üzerine bikinileriyle güneşlenen diğer kadınlar da dayanışma için bikinilerini çıkartarak güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

20’nin üzerinde kadının tepkisi üzerine güvenlik görevlileri polisi çağırdı ve polis de kadınlara göğüslerini kapatmalarını söyledi.

Şehir yönetimi güvenlik görevlilerinin iş tanımında bu tip uyarıları yapma haklarının olmadığını ve mevzuata uygun davranmadıklarını kabul eden bir açıklama yaptı.

Yerel yönetim sözcüsü Dagmar Rümenapf, Abendzeitung München’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Giyim kuralları güvenlik görevlilerin bilgisi dahilinde fakat bu kuralın uygulanmasını sağlamak yerel otoriteler ve polisin sorumluluğunda. İsar Nehri üzerinde Flaucher bölgesindeki İsar Adası’nda üstsüz güneşlenilebiliyor. Fakat Reichenbachbrücke ve Wittelsbacherbrücke bölgeleri üstsüz güneşlenebilen alanlar değil.”

Şimdi konu Münih Belediye Konseyi’nde görüşülecek. Konseydeki farklı partiler Münih’in ne kadar çıplaklığı tolere edebildiğini ve ‘çıplak’ olmanın tanımını tartışacak.