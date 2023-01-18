Münür Havalı hayatını kaybetti

Görneç Köyü’nün sevilen simalarından, iyi insan Münür Havalı yaşamını yitirdi.
Havalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Münür Havalı’nın cenazesi yarın öğle namazının ardından Görneç Mezalığı’na defnedilecek.
Görneç Köyü’nün sevilen simalarından, iyi insan Münür Havalı yaşamını yitirdi.
Havalı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Münür Havalı’nın cenazesi yarın öğle namazının ardından Görneç Mezalığı’na defnedilecek.
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