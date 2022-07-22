Münür Rahvancıoğlu: Kamuyu özele dövdürecekler

Münür Rahvancıoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Brüt maaşı 10 bin TL olan kamu emekçisine 5 bin 600 TL artış yapılıp sonra da 3 bin 120 TL kesinti uygulanacak. Artışlı maaş (brüt) 12 bin 480 TL ve maaş arttışı yüzde 24,8 oluyor yani.. Bu bile asgari ücretten yüzde 50 daha fazla...

Şimdi anladık mı neden #SendikasızÇalışmakYasaklanmalı, neden #AsgariÜcretEnDüşükKamuMaaşıOlmalıdır? Kamu çalışanlarının yararlandığı haklar ve maaş artışlarından, özel sektör emekçileri dışlandığı sürece; kamuyu özele dövdürecekler, bu deveyi böyle güdecekler! "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyen kamu emekçisi kardeşim: O yılan herkesi sokar.”