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Münür Rahvancıoğlu, N-82 Tahdit Koduna Karşı İstinaf Başvurusu Yaptı

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Münür Rahvancıoğlu, N-82 Tahdit Koduna Karşı İstinaf Başvurusu Yaptı
Münür Rahvancıoğlu, N-82 Tahdit Koduna Karşı İstinaf Başvurusu Yaptı

Ankara, 21 Eylül 2024 – Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’ye girişinin N-82 tahdit kodu nedeniyle engellenmesi üzerine Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin davayı reddetmesine karşı istinaf başvurusunda bulundu. Rahvancıoğlu, N-82 kodunun kaldırılması ve 23.11.2022 tarihli dilekçesi üzerine verilen ret kararının iptali talebiyle istinafa gitti.

Başvuruda, KKTC vatandaşı olan Rahvancıoğlu’nun devlet memurluğu yaptığı, tatil ve resmi davetlerle birçok kez Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilerek, tahdit kodunun neden uygulandığının halen bilinmediği ifade edildi. Tahdit kararının, MİT Başkanlığı’nın gizlilik gerekçesiyle sunduğu bilgiler doğrultusunda alındığı, ancak bu bilgilerin mahkemeye sunulmadığı vurgulandı.

"Adada Sürgün Cezası" Eleştirisi

Başvuruda, Rahvancıoğlu'nun yalnızca Türkiye dahil yedi ülkeye gidebilmesi ve Türkiye’ye girişinin engellenmesinin, Türk vatandaşı olan bir KKTC vatandaşına “adada sürgün cezası” uygulandığına dikkat çekildi. Bu durumun Türkiye ceza hukukunda yer almayan bir cezalandırma olduğu ve alınan kararın yasaya aykırı olduğu savunuldu.

Giriş Yasağı MİT’ten Gelen Talep Üzerine Konuldu

İstinaf başvurusunda, Rahvancıoğlu hakkında konulan N-82 tahdit kodunun nedeninin mahkemeye sunulmadığı ve bu kodun hangi gerekçelere dayandığının hala belirsiz olduğu belirtildi. Davada delil bulunmadığına vurgu yapılarak, somut bilgilere dayanmayan bir yargılamanın usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Dava Sürecinin Gelişimi

Münür Rahvancıoğlu, 2022’de Ankara’ya yaptığı bir ziyaret sırasında Esenboğa Havalimanı’ndan N-82 tahdit koduyla geri çevrilmişti. Bunun üzerine Türkiye’ye giriş yasağına karşı hukuk mücadelesi başlatan Rahvancıoğlu, Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı'na karşı dava açmıştı. Ancak Ankara 1. İdare Mahkemesi, devlet güvenlik birimlerinin raporlarını dikkate alarak, giriş yasağının ülke güvenliği açısından tesis edildiğini belirterek davayı reddetmişti.

Rahvancıoğlu, reddedilen kararın tekrar incelenmesi için Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulundu.

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