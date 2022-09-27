  • BIST 3.260,15
  • Altın 970.164
  • Dolar 18.4595
  • Euro 17.8396
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Münür Rahvancıoğlu'na Ankara'ya giriş engeli!

» »
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.
Münür Rahvancıoğlu'na Ankara'ya giriş engeli!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Ankara’ya Giriş Engeli!

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu’na Türkiye’ye giriş izni verilmedi.

Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah adadan ayrılan Bağımsızlık Yolu heyetinde yer alan Rahvancıoğlu'nun Ankara’ya girişi engellendi. Ziyaret Kıbrıslı Türk halkının yürüttüğü mücadeleyi Türkiye’deki sosyalist çevrelere aktarmayı ve ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor.

Girişi N-82 kodu gerekçe gösterilerek engellenen Rahvancıoğlu'nun Ankara’dan Kıbrıs’a gelecek olan bir uçakla gün içinde adaya geri gönderilmesi bekleniyor.

 

ÖZKIZAN : BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ
Konu ile ilgili ilk değerlendirmede bulunan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan “Baskılar ne bizleri yıldıracak ne de bir adım geri atmamızı sağlayacaktır.” dedi.

 

N-82 Nedir?

N-82 (Girişi ön izne bağlı yabancı)

N-82 tahdit kodunda yabancı Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorundadır. Ancak bu izin uygulamada hemen hemen hiç izin verilmemektedir. Bu durum ülkeye giriş yasağının bir uygulamasıdır. Bu durumda dava açılıp kod iptal edilmeden yabancının Türkiye’ye girmesi pek mümkün değildir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, KKTC’ye Döndü26 Eylül 2022 Pazartesi 21:43
  • Feci Kaza! Araç 2 Metrelik Çukura Düştü26 Eylül 2022 Pazartesi 20:05
  • Mehmet Aygün Hayatını Kaybetti26 Eylül 2022 Pazartesi 19:58
  • Tatlısu-Geçitkale Anayolunda Feci Kaza26 Eylül 2022 Pazartesi 19:12
  • Mandırada yangın çıktı26 Eylül 2022 Pazartesi 18:28
  • Mavi Gök Havacılık'tan resmi açıklama; Rusya çıkış veya varışlı herhangi bir uçuşumuz bulunmamaktadır26 Eylül 2022 Pazartesi 17:50
  • Erenköy Mücahitler Derneği’nin yeni yönetimi belirlendi26 Eylül 2022 Pazartesi 17:08
  • Yasa tasarısı Genel Kurula sevk edildi26 Eylül 2022 Pazartesi 16:56
  • Töre: Tanınma isteme ülkedeki bazı çevreleri rahatsız ediyor!26 Eylül 2022 Pazartesi 16:44
  • Çavuşoğlu, Türk Dünyası Ortak Alfabe Çalıştayı’na Katıldı26 Eylül 2022 Pazartesi 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti