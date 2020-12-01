  • BIST 1.304
  • Altın 453,802
  • Dolar 7,8421
  • Euro 9,3862
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka!

Münür Rahvancıoğlu’nun “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” Kitabı Çıktı

»
Münür Rahvancıoğlu’nun kaleme aldığı “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” kitabı Khora Yayınları’ndan çıktı.
Münür Rahvancıoğlu’nun “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” Kitabı Çıktı

 

Kitap aynı zamanda Kalkedon Yayınları tarafından basılarak “Kıbrıs’a Soldan Bakmak” ismiyle Türkye’de de raflardaki yerini aldı.

Eser, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri ve Baraka aktivisti olan Rahvancıoğlu’nun ikinci kitabı. Üç bölümden oluşan kitapta “Solda Postmodern Tahribat”, “Kıbrıs Sorununa Emek Ekseninden Bakmak” ve “Asimilasyon ve Gericilik Karşısında Ne Yapmalı?” ana başlıkları yer alıyor. Yazarın Argasdi isimli kültür-sanat-politika dergisinde ve çeşitli gazetelerde yayımlanan yazılarından derleyip güncelleyerek oluşturduğu makaleler; siyaset, feminizm, şiddet, sivil toplum örgütleri, popülizm, milliyetçilik, tarih, asimilasyon, laiklik, barış, emeğin hakları gibi konuları ele alıyor. Yakın geçmişimizdeki “Reddediyoruz” gibi sokak mücadelelerini de inceleyen kitap, ortaya koyduğu siyasi tahlilleri ile ülkemiz soluna farklı bir bakış sunuyor.

Editörlüğünü Ali Şahin’in üstlendiği kitabın düzeltileri Nazen Şansal’a, kapak tasarımı Ömer Tatlısu’ya sayfa tasarımı ise Hakan Tanıttıran’a ait. Fiyatı 30TL olan “Akıntıya Karşı Yazılar”, Khora Kitaplardan ve tüm kitabevlerinden temin edilebilir.

 

Tanıtım Bülteni:

Bugün, bir tarafta dinsel bir milliyetçilikle yoğrulmuş neo-liberalizmin, diğer tarafta ise bu gidişatı şekilsel bir radikallikle “eleştiren” postmodernizmin yükseldiği bir ortamda yaşıyoruz.
Siyaseten solda tanımlanmanın Kıbrıs sorununda takınılan tavra indirgenmesi; Kıbrıslı Türk solunu bu sorun dışında söz söylemeyen bir konuma, bu konum da Kıbrıs sorununu liberal aklın ötesinde düşünemeyen bir pozisyona itti. Oysa her gün yüzümüze çarpan bir gerçeklik var ki, günlük yaşamın sorunlarla dolu gidişatına yön verme çabası olmadan devrimci politika, devrimci politika olmadan da Kıbrıs’ta bir anlaşma olsa bile gerçek bir barış olamaz.
Münür Rahvancıoğlu kitabında bizi, yaşamın gerçekliği üzerinden gündemimizi belirlemeye ve güncel sorunlarımız olan yoksullaşma, gericilik, asimilasyon, milliyetçilik, ataerki, örgütsüzlük, yılgınlık, mücadele anlayışı ve bu sorunlardan temellenen sahici bir Kıbrıs sorunu tartışmasına davet ediyor. Bir diğer değişle, liberal aklın açmazlarıyla sıkışan solu devrimci Marksizm'e çağırıyor.

 

 
 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali”ne Başvurular Başladı26 Kasım 2020 Perşembe 12:20
  • Sevil Emirzade, kitabını BRTK Müdürü Özkurt’a hediye etti24 Kasım 2020 Salı 14:37
  • Baraka Tiyatro Ekibi'nden "Şiddeti Gör" İsimli Sokak Performansı22 Kasım 2020 Pazar 11:57
  • Defne Samyeli: Anne Olmak Benim Tercihim Değildi20 Kasım 2020 Cuma 09:53
  • Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali Kasım Ve Aralık Aylarında Gerçekleştirilecek19 Kasım 2020 Perşembe 14:44
  • Hasan Çakmak’ın Yol kitabı 5. baskıyı yaptı15 Kasım 2020 Pazar 16:11
  • Kıbrıs Türk Yapımı Kısa Film “Teslimat” Dünyaca Ünlü Torino Film Festivali’ne Seçildi11 Kasım 2020 Çarşamba 17:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ressam Güzelgün’ün “Gönül Gözü” İsimli Resim Sergisini Açtı10 Kasım 2020 Salı 15:26
  • Sermiyan Midyat'ın 8 Yıla Kadar Hapsi İstendi10 Kasım 2020 Salı 13:50
  • “Kıbrıs Türk Karagöz Suretleri Sergisi” Açılıyor!09 Kasım 2020 Pazartesi 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti