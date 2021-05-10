Murat Ağırel: İBB tarafından kiralanıp AKP'ye tahsis edilmiş araçların listesini yayınlamam kaçınılmaz oldu

Yeniçağ yazarı, gazeteci Murat Ağırel, daha önce köşesinde yazdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan ancak Saray tarafından kullanılmasına ilişkin AKP’den gelen cevap ve düzeltmeye ilişkin olarak, “cevap ve düzeltmenin bir düzeltmeye ihtiyacı var” dedi.

“Güneş balçıkla sıvanamasa da AKP, avukatı Muammer Cemaloğlu aracılığı ile bir cevap ve düzeltme göndererek gerçeklerin üstünü inkar yoluyla kapatma gayretine girişti. Herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen AKP'nin cevap ve düzeltmesini ‘cevap hakkına saygı’ ilkemiz gereği köşemizde yayınladık. Ancak, ‘Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir birim, organ ve kademesine haberde iddia olunan şekilde araç tahsis edilmesi söz konusu değildir’ denilen cevap ve düzeltmenin bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu görünce İBB tarafından kiralanıp AKP'ye tahsis edilmiş araçların listesini yayınlamam kaçınılmaz oldu.” Diyen Ağırel, buyurun, inceleyin” diyerek şu listeyi paylaştı: