Murat Ağırel yazdı: KKTC Merkez Bankası'nda neler oluyor?

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında KKTC'den gelen ve üzerinde "Rıfat Günay Başkan KKTC Merkez Bankası hepimizindir. Suçların üzerini örtemezsin yasaları uygula" yazılı bir pankart asılı olan çöp kamyonu fotoğrafı üzerinden "KKTC Merkez Bankası'nda neler oluyor?" sorusunu irdeledi.

"Süreç, Kıbrıs Türk siyasi tarihinde meclis başkan yardımcılığı da yapmış bir figür olan Dr. Şemsi Kazım Erkman'ın, 1998 yılında Universal Bank adında bir banka kurmasıyla başladı" diyen Ağırel, şöyle devam etti:

"Universal Bank, küçük bir, KKTC yerel bankası. Türkiye ölçütlerinde çok küçük bir sermayeyle faaliyet gösteriyor. KKTC'deki yasal alt limit olan 20 milyon TL sermayeye sahip. Adadaki kaynaklarım bana bankanın masum faaliyetlerde bulunmadığını söylüyor."

"Değerli ipoteklere karşı kredi imkanı", "malla çökmeye çabası", "yüksek faiz oranları"...

"Bazı iş adamlarına değerli ipotekler vermeleri durumunda kredi imkanları sağladığı ve sonrasında türlü oyunlarla mallarına çökmeye çalıştığı, çok yüksek faiz oranlarıyla çalıştığı ve bankacılık kurallarına uymadığı gibi bir dizi ihbarlar geldiği" yönündeki iddiaları aktaran Ağırel, şunları kaydetti:

"KKTC Merkez Bankası denetim görevini yapmamış"

"Universal Bank karşılık ayırmamak ve sorunlu kredilerini bildirmeyerek, faiz geliri yazmak suretiyle kendi sermayesinin 10 katından fazla sorunlu krediyi yıllarca bildirmemiş. KKTC Merkez Bankası da bu durumla ilgili denetim görevini yapmamış veya yapmış gibi görünmüş. İlgili bankanın peşine düşen bir iş adamı geçtiğimiz yıl mağdur başka iş adamlarının belgelerini toplayarak bu bilgilerin gizlendiğini tespit etmiş ve polise suç duyurusunda bulunmuş, davalar açmış ve en sonunda işlem yapılmamasına isyan ederek KKTC Merkez Bankası önüne kamyonunu koyarak pankart asmış. Kamyon 45 gündür KKTC Merkez Bankası kapısının önünde duruyor."

"Universal Bank'ın ayrıca teminat mektuplarında da sahtecilik yapmış"

"2020 yılında polis şikayetiyle başlayan süreçte KKTC Merkez Bankası, yeni bir denetim yapmak zorunda kalmış. Denetimler sonucu yayınlanan son bilançoda, önceden gizlenen bilgilerin ortaya çıkmasıyla bir anda bankanın sorunlu kredileri yüzde 500'e yakın artmış ve bankanın mali durumunun aslında eskiden göründüğü gibi olmadığı anlaşılmış" diyen Ağırel, Universal Bank'ın ayrıca teminat mektuplarında da sahtecilik yaptığı iddiasının gündemde olduğunu ifade etti.

"Düpedüz dolandırıcılık"

"Bir firmaya verdiği 600,000 Euro tutarında teminat mektubunu hem Merkez Bankası'na bildirmeyerek suç işlemiş, hem de mektubun ibrazında muhataplara parayı ödememiş. Düpedüz dolandırıcılık. Polisin dosyalarından biri de bu. Hâlâ daha işlem yapılmamış, bekliyor" diyen Ağırel, gizlenen bilgiler nedeniyle KKTC Merkez Bankası yasasına göre yöneticilerin 7 yıla kadar hapis istemiyle yrgılanması gerektiğine dikkati çekerek, "Dananın kuyruğu da burada kopuyor" diye yazdı.

"KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Binali Yıldrım'ın yeğeni ile evli"

Kıbrıslı politikacı ve Universal Bank yöneticisi Şemsi Kazım'ın siyasi ve diğer bağlantılarının devreye girdiğibi belirterek; KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay'ın eski Başbakan Binali Yıldrım'ın yeğeni ile evli olduğunu da belirterek, "Tüm protestolara ve polise suç duyurusunun üzerinden yaklaşık 15 ay geçmiş olmasına rağmen Universal Bank yöneticilerine hâlâ daha dava açılmamış, üstüne üstlük protesto eden iş adamlarından birine savcılık tarafından 6 ayrı dava okunmuş. Suçu ifşa edenler bir anda kendilerini suç işlemekle itham edilir noktada buluyorlar" dedi.

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