  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Murat Boz: Aslı ile ilişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık

»
"Kabul edelim erkeklerde biraz odunluk var"
Murat Boz: Aslı ile ilişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, “Kabul edelim ki, erkeklerde biraz odunluk var. Biz, kadınlar kadar hassas değiliz. Bu yanımızı ne kadar törpülersek, o kadar iyi” dedi.

Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularını yanıtlayan Murat Boz, dürüstlüğün bir ilişkide en önemli faktör olduğunu söyleyerek, "Ben kimsenin telefonuna bakmam. Birbirlerinin cep telefonlarını karıştıranları da anlamıyorum. Abes bir şey geliyor bana" ifadesini kullandı. Boz, "Para ve şöhretle değişen şey aslında çevrenizin artan beklentisi. Beklentiyi karşılayamıyorsan; egolu oluyorsun. Ben hiçbir zaman şöhretin büyüsüne kapılmadım. Buna kapılırsan kendini olduğundan daha farklı görüyorsun; ben bu tuzağa düşmedim" diye konuştu.

"Sevmek, sevilmek çok güzel. Aşk tek başına insanın içini ısıtan bir kelime" diye konuşan Murat Boz, oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile evlilik söylentilerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"İlişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık. Ama şunu söyleyebilirim; birbirimizi çok seviyor olmasak, aramızda aşk olmasa, birlikte olmazdık."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Seçimlerin beka ile alakası yok, yeni parti ihtiyaç var ki konuşuluyor01 Mart 2019 Cuma 12:44
  • Yeni parti hareketinde yer alan isim: Bu gidişle, AKP'nin Akdeniz'den İstanbul'a kadar belediyesi kalmayacak01 Mart 2019 Cuma 12:42
  • Milyon dolarlık yasa dışı bahisin 'Hazine Müdürü' TV programcısı çıktı01 Mart 2019 Cuma 12:42
  • Davutoğlu'ndan uzun süre sonra ilk mesaj01 Mart 2019 Cuma 12:41
  • 'FETÖ'nün TSK içinde 30 bin adamı daha var' iddiası01 Mart 2019 Cuma 12:40
  • Türkiye'nin en zenginlerinin listesi açıklandı: Zirvedeki isim işçilere kurtlu yemek vermişti...01 Mart 2019 Cuma 12:36
  • Marmaray'dan çileli açılış: İlk günden arıza01 Mart 2019 Cuma 12:31
  • İnternetten yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı01 Mart 2019 Cuma 12:29
  • Iraklı diplomat İstanbul'da öldü01 Mart 2019 Cuma 12:28
  • Evlenme oranları düştü, boşanmalar arttı01 Mart 2019 Cuma 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti