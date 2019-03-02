Murat Boz: Aslı ile ilişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, “Kabul edelim ki, erkeklerde biraz odunluk var. Biz, kadınlar kadar hassas değiliz. Bu yanımızı ne kadar törpülersek, o kadar iyi” dedi.

Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularını yanıtlayan Murat Boz, dürüstlüğün bir ilişkide en önemli faktör olduğunu söyleyerek, "Ben kimsenin telefonuna bakmam. Birbirlerinin cep telefonlarını karıştıranları da anlamıyorum. Abes bir şey geliyor bana" ifadesini kullandı. Boz, "Para ve şöhretle değişen şey aslında çevrenizin artan beklentisi. Beklentiyi karşılayamıyorsan; egolu oluyorsun. Ben hiçbir zaman şöhretin büyüsüne kapılmadım. Buna kapılırsan kendini olduğundan daha farklı görüyorsun; ben bu tuzağa düşmedim" diye konuştu.

"Sevmek, sevilmek çok güzel. Aşk tek başına insanın içini ısıtan bir kelime" diye konuşan Murat Boz, oyuncu sevgilisi Aslı Enver ile evlilik söylentilerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"İlişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık. Ama şunu söyleyebilirim; birbirimizi çok seviyor olmasak, aramızda aşk olmasa, birlikte olmazdık."