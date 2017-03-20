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Murat Boz Tea Vllasalija’yı hayata döndürdü

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Murat Boz Tea Vllasalija’yı hayata döndürdü
Berlin’de yaşayan Tea adlı kız, jimnastik dersi sırasında geçirdiği bir kaza sonucunda bilincini yitirip 7 saatlik bir ameliyata alındı.

Almanya Berlin’de yaşayan Tea Vllasalija adlı 13 yaşındaki genç kız, okulda jimnastik dersinde bir kaza geçirdi ve dirseğiyle omuzu kırıldı. Sonrasındaysa bilinci kapandı. Tea bu kaza sonrasında acilen hastaneye kaldırıldı ve 7 saatlik bir ameliyata girdi. Ailesi, kızının Murat Boz hayranı olduğunu bildiği için ameliyathanede 7 saat boyunca Murat Boz şarkıları çaldırdı. Başarılı geçen ameliyat, hem doktorların büyük bir başarısı hem de kızın Boz hayranlığının ne kadar üst düzeyde olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekti.

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YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Murat Boz'un şarkıları eşliğinde yapılan ameliyat sonunda Tea, kurtuldu. Uçankuş’ta yer alan habere göre, Türkçeyi Murat Boz şarkılarıyla öğrenen Tea, evinde sürekli Murat Boz'un şarkıIarını dinleyen bir genç. Okulunun da en iyi talebesi olan Tea, Murat Boz'un “Alev Alev” şarkısını okuldaki arkadaşlarına bile ezberletmiş.

MURAT BOZ'DAN BİR MORAL VİDEOSU BEKLİYORLAR

Şimdi Tea'nın anne ve babasının tek isteği, kızlarına çok iyi geleceğini düşündükleri Murat Boz'dan bir moral videosu.

 

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