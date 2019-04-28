Murat Boz ve Aslı Enver dünya evine giriyor

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver’in 10 Mayıs’ta nikah masasına oturacakları iddia edildi. 2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver’in 10 Mayıs’ta evlenecekleri öne sürüldü. İddialara henüz çiftten bir açıklama gelmedi.

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver’in 10 Mayıs’ta nikah masasına oturacakları iddia edildi. 2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver’in 10 Mayıs’ta evlenecekleri öne sürüldü. İddialara henüz çiftten bir açıklama gelmedi.

Aslı Enver ile Murat Boz çifti 2015 yılında birlikteliğe başladılar ancak bu süre zarfında iki defa ayrılarak sevenlerini hayal kırıklığına uğrattılar. İlişkilerine üçüncü defa şans veren çiftin 10 Mayıs’ta evlenecekleri iddia ediliyor.

Kasım 2018’de aşklarına üçüncü defa şans veren Aslı Enver’le Murat Boz’un nikah hazırlıkları yaptıkları söyleniyor. Aslı Enver’in doğum gününde hayatlarını birleştirecek olan ikilinin evlenecekleri yönündeki ilk sinyalleri, birleşme partisine katıldığı Survivor’ın sunucusu Acun Ilıcalı, “Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim.” diyerek verdi.