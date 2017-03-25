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Murat Dalkılıç duyunca çıldıracak

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Murat Dalkılıç duyunca çıldıracak
Murat Dalkılıç’ın sahne koreografilerini hazırlayan ve aynı zamanda baş dansçısı olan Ömer Yeşilbaş’ın, Rus şarkıcı Tasha’ya Dalkılıç’ın adını kullanarak yazdığı ahlâksız mesajlar ünlü popçuyu çok kızdıracak.

Murat Dalkılıç'ın sahne koreografilerini hazırlayan ve aynı zamanda baş dansçısı olan Ömer Yeşilbaş'ın, Rus şarkıcı Tasha'ya Dalkılıç'ın adını kullanarak yazdığı ahlâksız mesajlar ünlü popçuyu çok kızdıracak.

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YARDIM EDECEK

Rus şarkıcı, Murat Dalkılıç'ın dansçısıyla İstanbul'da çekmek istediği klip için iletişime geçtiğini, özel bir uygulamadan mesajlaşırken Yeşilbaş'ın kendisine “Bende kalırsın. Murat Dalkılıç'la konuştum sana yardım edecek” dediğini belirtti.

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“BiRAZ SAPIKTIR”

Tasha bir süre sonra yazışmaların seyrinin değiştiğini, Yeşilbaş'ın “Yanında seksi kıyafetler getir. Murat evli falan ama biraz sapıktır. Seks yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bu iş başka türlü olmaz. Yapacaksan pop starla yap” yazdığını iddia etti.

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Murat Dalkılıç'ın adı kullanılarak yapılan ahlâksız teklife nasıl tepki göstereceği merak ediliyor.

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