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Murat Dalkılıç, Eşiyle Ayrıldığı Haberlerini Evinden Video Çekerek Yalanladı

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Murat Dalkılıç, Eşiyle Ayrıldığı Haberlerini Evinden Video Çekerek Yalanladı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ile "evleri ayırıp boşanma kararı aldı" haberini video çekerek yalanladı. Dalkılıç, "evimdeyim ve gördüğünüz gibi her şey yolunda" dedi.

Şarkıcı  Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi  Merve Boluğur hakkında dün ayrılık haberleri çıktı. Çift, önce birlikte resimler paylaşarak iddiaları yalanladı. Ardından da Dalkılıç, haberleri görür görmez  Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaştı.

MURAT DALKILIÇ EVİNDEN GÖRÜNTÜLER VERDİ

Murat Dalkılıç, haberleri duyar duymaz hemen bir açıklama yaptı. "Yeni uyandımi garip garip haberler gördüm. Şuan evimden bildiriyorum" diyerek eşi  Merve Boluğur ile evleri ayırmadığını gösterdi.

NET BİR AÇIKLAMA OLSUN BU HABERLERİN HEPSİ YALAN

Genç şarkıcı çıkan haberler için, "net bir açıklama olsun bu haberlerin hepsi yalan" dediç Ardından da eşiyle evlilik fotoğraflarını gösterdi

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