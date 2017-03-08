Murat Dalkılıç, Eşiyle Ayrıldığı Haberlerini Evinden Video Çekerek Yalanladı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur ile "evleri ayırıp boşanma kararı aldı" haberini video çekerek yalanladı. Dalkılıç, "evimdeyim ve gördüğünüz gibi her şey yolunda" dedi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu eşi Merve Boluğur hakkında dün ayrılık haberleri çıktı. Çift, önce birlikte resimler paylaşarak iddiaları yalanladı. Ardından da Dalkılıç, haberleri görür görmez Instagram'ın hikaye bölümünden video paylaştı. MURAT DALKILIÇ EVİNDEN GÖRÜNTÜLER VERDİ Murat Dalkılıç, haberleri duyar duymaz hemen bir açıklama yaptı. "Yeni uyandımi garip garip haberler gördüm. Şuan evimden bildiriyorum" diyerek eşi Merve Boluğur ile evleri ayırmadığını gösterdi. NET BİR AÇIKLAMA OLSUN BU HABERLERİN HEPSİ YALAN Genç şarkıcı çıkan haberler için, "net bir açıklama olsun bu haberlerin hepsi yalan" dediç Ardından da eşiyle evlilik fotoğraflarını gösterdi