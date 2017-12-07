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Murat Gezici TAK’ı “FETÖ” ile tehdit etti...

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Murat Gezici TAK’ı “FETÖ” ile tehdit etti...
KKTC’de seçimlere yönelik anketler yapan Murat Gezici, anketlerini yayımlamadığı gerekçesiyle Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) “FETÖ” ile tehdit etti, “Seçimlerin ardından ajanstaki FETÖ’cülerin temizleneceğini” söyledi. 

Konuyla ilgili polise suç duyurusunda bulunan TAK Müdürü Do. Dr. Neriman Saygılı, hiç kimsenin, hangi konumda olursa olsun bir kurumu ya da o kurum çalışanlarını suçlamaya ya da tehdit etmeye hakkı olmadığını vurguladı. 

Saygılı, yasalar çerçevesinde yapılması gerekenlerin takipçisi olunacağını da ifade etti. Saygılı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK), KKTC’nin resmi haber ajansı olup, kurulduğu günden beri sadece ve sadece Kıbrıs Türkü’nün sesi olmuştur. Yaptığı haberler kendi yasasında da yer alan ‘kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı  ve iftira niteliği taşıyan, soruşturulması olanak dahilinde bulunan haberlerle ilgili soruşturulmaksızın ve doğruluğuna emin olunmaksızın yayın yapmamak’ ve ‘toplumsal bütünlüğü bozmamak çatışma kültürüne destek verecek haber, fotoğraf ve görüntü  yayınlamamak’ temel ilkelerini gözeterek bir süzgeçten geçirmekte, yıllarını bu mesleğe adamış deneyimli yöneticiler olan müdür muavini, amirler ve editörlerin kontrolünde yayına verilmektedir. 

Fakat 6 Aralık 2017 tarihinde, geçen hafta açıkladığı anket sonuçlarını yayınlamadığımız gerekçesiyle, TAK Ajansı Müdürü olarak telefonuma ‘yanlı ve yandaş yayınlar yapıyorsunuz! Bizim anketlere yer vermiyor ama bize küfür eden, hakaret eden, iftira  edilen açıklamaları manşetlere taşıyıp sonra da basına servis yapıyorsunuz, tıpkı 2015’deki Cumhurbaşkanlığında yapılanın bir benzerini yapıyorsunuz’ mesajını gönderip, daha  ben görüp cevap dahi  veremeden, ajansın telefonundan sekreterimi arayarak, ona konuşma şansı dahi vermeden, mesajda belirttiklerini tekrarlayıp ‘TAK Ajansına kimin baskı uyguladığını ve anketlerini yayınlatmadığını’ sorup, ‘TAK’ın içinde çok sayıda FETÖ’cünün olduğunu ve seçimlerden sonra hepsini temizleyeceğini’ söyleyip, ‘bunu müdürüne  ilet’ diyerek telefonu yüzüne kapatmıştır.

Sayın Murat Gezici’nin bu gücü kimden alarak devletin haber ajansını tehdit ettiğini, temizlemekle kastının ne olduğunu merak etmekteyim. Bu nedenle konuyu adli polisimize ilettik ve bugün suç duyurusunda bulunduk. 

Hiç kimsenin hangi konumda olursa olsun bir kurumu ya da o kurum çalışanlarını suçlamaya ya da tehdit etmeye hakkı yoktur. Yasalar çerçevesinde yapılması gerekenlerin takipçisi olacağımızı Kıbrıs Türk kamuoyuna saygılarımızla bildiririm.”

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