Murat Gezici UBP Kurultay anketinde %25 yanıldı... Yuları kimin elinde?

Murat Gezici yaptığı açıklama ile "sex kasedi" ile tehdit edildiğini belirtmişti.

Murat Gezici UBP Kurultay anketinde %25'e yakın bir oranda yanıldı... Yuları kimin elinde?

Murat Gezici yaptığı açıklama ile "sex kasedi" ile tehdit edildiğini belirtmişti.

DETAY ÖZEL HABER

Son dönemlerde adı skandallarla anılan Murat Gezici UBP Kurultayı öncesi de adaylardan 185 Bin TL para istemekle itham edilmişti.

Murat Gezici yaptığı açıklama ile "sex kasedi" ile tehdit edildiğini belirtmişti.

Murat Gezici UBP Kurultayı için yaptığını söylediği ankette Hasan Taçoy'un seçimi %53,8 oy ile ilk turdan kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

Gezici Araştırma Şirketi tarafından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı seçimlerine yönelik yapılan anketin sonuçları açıklandı.

"Başkanlık seçimi için hangi adaya oy vereceksiniz" sorusuna anket sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 53.8'i Hasan Taçoy'a yüzde 21.1'i Faiz Sucuoğlu'na, tüzde 9.1 Nazım Çavuşoğlu'na yüzde 8.7'si Ünal Üstel'e yüzde 7.2'si Dursun Oğuz'a oy vereceğini belirtti.

Murat Gezici anketinde %21 oy alacağını söylediği Dr. Faiz Sucuoğlu %40'a yakın oy alarak Kurlayı açık ara 1. sırada bitirdi,.

Murat Gezici %25ê yakın bir oranda yaptığı ankette yanılarak yeni bir skandala ve dünya rekoruna imza attı.

İŞTE UBP KURULTAY SONUÇLARI

UBP'de ilk tur Kurultay'ın galibi Sucuoğlu, işte sonuçlar....

UBP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda 6801 oy sayıldı.

UBP Kurultayı’ndan 2’nci Tur sonucu çıktı.

İlk turda

Faiz Sucuoğlu: 2706 %39,79

Hasan Taçoy: 2102 %30,9

Nazım Çavuşoğlu: 691 %10.16

Dursun Oğuz: 688 %10,12

Ünal Üstel: 575 %8,46

Geçersiz oy: 39

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